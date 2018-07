Foxov voditelj se probudio iz kome: Stanje mu se poboljšalo

Engleski voditelj Richard Bacon (42) probudio se iz kome dok je njegova obitelj strahovala za njegov život. Na letu u Veliku Britaniju mu je postalo loše i prevezli su ga londonsku bolnicu u okrugu Lewisham gdje su mu liječnici dijagnosticirali upalu pluća koja je uzrokovana virusom ili bakterijom.

Thank God I got ill in Britain (actually on the way to Britain, was taken off the plane in a wheelchair). Fuck all the ideology driven politicians who’ve messed up America’s healthcare system. Viva the NHS. Happy 70th. pic.twitter.com/ABEhSZXiRK

Članovi obitelji proveli su osam dana u bolnici s njim, među kojima je i Richardova majka Christine koja je rekla da njezin sina prima više kisika nego što bi normalna osoba trebala primati i da pije puno antibiotika.

- Držali su ga takvog tjednima, a mi smo skroz bili pored njega. U jednom trenutku mislili smo da ga stvarno možemo izgubiti - dodala je.

As many people know, my son @richardpbacon has been in a medically induced coma in intensive care for a week but he’s young, he’s fit and the NHS have been brilliant, and I’m sure he’ll come through this. Been very worrying. We’ve received so many lovely messages👏