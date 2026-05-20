Frajle i Željko Samardžić prvim duetom oživjeli zvuk boemskih noći, slijedi jadranska turneja

Prigodno, baš u srijedu stigla je "Sreda" - prvi zajednički duet regionalnih miljenica The Frajli i jednog od najemotivnijih muških vokala ovih prostora, Željka Samardžića. Spoj je to dvije prepoznatljive glazbene emocije koje godinama osvajaju publiku širom regije - iskrenošću, autentičnošću i pjesmama koje ostaju zapisane u srcima generacija.

"Sreda" donosi atmosferu starih kafana, boemskih noći, kasnih razgovora i ljubavi koje nikada ne blijede - tema koje su oduvijek nepresušan izvor inspiracije, kako za Nevenu, Jelenu i Slavicu iz Frajli, tako i za omiljenog "Starog lava".

Foto: PROMO

U toploj i sjetnoj interpretaciji, pjesma govori o susretima koji mijenjaju život, rastancima koji ostavljaju trag i onim "srijedama" koje zauvijek ostaju živjeti u nama. Emotivni vokal Željka Samardžića, umjetnika čiji koncerti pune najveće dvorane regije i čije su balade obilježile desetljeća, savršeno se isprepliće s prepoznatljivim višeglasjem i elegantnim šarmom njegovih kolegica - nezamjenjivih The Frajli - koje također rekordnom brzinom rasprodaju svaki nastup diljem regije, stvarajući pjesme koje bude emocije već na prvo slušanje.

Željko Samardžić iza sebe ima karijeru dugu više od trideset godina, više od tri milijuna prodanih albuma i mnoge bezvremenske hitove koji su postali soundtrack brojnih ljubavnih priča diljem Balkana. Njegov jedinstveni senzibilitet i interpretacija zbog kojih ga publika generacijama smatra simbolom romantike donose posebnu težinu i emociju ovom duetu.

Foto: PROMO

S druge strane, The Frajle su tijekom godina izgradile status jednog od najposebnijih ženskih sastava regionalne scene, uspješno spajajući emocije, humor i boemski duh karakterističan za balkansko podneblje zbog čega već godinama slove kao prave ambasadorice dobre zabave. Upravo se to snažno osjeća i isprepliće u pjesmi "Sreda", uz koju će se nazdravljati i pjevati do kasno u ljetne noći koje su pred nama.

"Pjesma 'Sreda' dogodila nam se potpuno spontano - poput one noći koju ne planiraš, ali je pamtiš cijeli život. Željko je jedinstveni umjetnik i velika nam je čast što smo upravo s njim podijelile ovu emociju. Vjerujemo da će publika u pjesmi pronaći dio vlastitih uspomena, ljubavi i kafanskih priča," poručile su The Frajle. Pjesma nosi autorski potpis Nevene Buče te najavljuje novi album ovih panonskih prepoznatljivih umjetnica koji će njihovoj vjernoj publici biti predstavljen do kraja godine.

Foto: PROMO

A do tada Frajle nastavljaju svoju uspješnu "Boemsku turneju" diljem regije i Europe, za koju se u svakom gradu traži ulaznica više, koju su u ožujku započele spektakularnim koncertom u zagrebačkom Lisinskom, gdje ih publika ni nakon tri sata nije željela pustiti s pozornice. Uskoro će biti objavljeni i novi datumi za open-air pozornice ovoga ljeta na Jadranu.

