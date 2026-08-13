Nek' ti kušin bude heavy metal! Oni su klapa koja pjeva pjesme Maidena: 'Sviđamo se i Harrisu'

Metal je žanr glazbe koji je iznimno melodičan, a pjevač Iron Maidena ima nevjerojatan raspon glasa i oni se upravo zbog toga na prirodan način uklapaju u klapsku harmonizaciju. Klapska pjesma je melodija koja je harmonična i najčešće vodeće linije uklopljava u prvi i drugi tenor. Nama se onda činilo kako bi baš njihove pjesme bile najpogodnije.

Ispričao nam je to Davor Capković, član Metaklape koja pjesme legendarnog Iron Maidena izvodi bez ijednog instrumenta. Oslanjaju se isključivo na svoje glasove i specifična pravila klapskog pjevanja. Iako mnogi metal povezuju prvenstveno s bukom i galamom, članovi Metaklape ističu da se iza tog zvuka krije puno više melodije nego što se čini na prvi pogled.

Njihov spoj tradicije i metala publika prihvaća s oduševljenjem.

- Uvijek nam je onako čudno. Ne znamo kakve će reakcije biti, ali reakcije su mahom jako pozitivne - kaže Capković.

Na nedavnoj turneji po Južnoj Americi prišao im je čovjek koji se bavi teorijom zborskog pjevanja te im je priznao kako je on sam pokušavao napraviti slične obrade, ali da mu nije jasno zašto Metaklapa zvuči tako dobro i drugačije.

- Mi smo mu rekli da je drugačije upravo zbog toga što to nije a cappella obrada, nego baš klapska. Da, klapsko pjevanje je a cappella, ali postoji više vrsta - objasnio je Capković.

Foto: Facebook

Jedan od trenutaka koji će članovima Metaklape sigurno ostati u posebnom sjećanju je upravo nastup pred Steveom Harrisom, jednim od osnivača Iron Maidena. Iako sam Capković smatra da njihov nastup tad možda nije bio među najboljima, susret s Harrisom opisuje kao posebno iskustvo.

- Pa to nije bio naš najkvalitetniji ili najbolji nastup, ali oni svi su toliko dobri i susretljivi ljudi da bi nam rekli da smo bili odlični čak i da smo tad bili najgori. Ali taj čovjek je toliko dobar, baš se vidjelo na njemu da mu se sviđa to što radimo - rekao je Capković.

Harris je Davoru Capkoviću kasnije sam prišao kraj šanka i rekao kako je čuo brojne obrade Iron Maidena, ali da je ono što oni rade "stvarno nešto posebno". Metaklapa je ove godine po četvrti put nastupila i na Wacken festivalu, jednom od najvećih i najpoznatijih metal festivala na svijetu. Na ovogodišnjem nastupu izveli su već provjerene pjesme s prvog albuma, ali i neke nove skladbe koje su trenutačno u pripremi.

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- Vrhunski smo se proveli, kako na stageu, tako i kasnije družeći se s ljudima - otkrili su nam.

Na jesen pripremaju suradnju s jednim hrvatskim bendom, no detalje zasad čuvaju za sebe. Već su surađivali sa Zagrebačkom filharmonijom i Mann­trom. U planu im je i koncert u Zagrebu, a početkom 2027. treća mini turneja po Njemačkoj.