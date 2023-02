Frajle prvi put kreću u borbu za predstavnika Srbije na Euroviziji

Godina puna premijera bit će za popularnu grupu The Frajle upravo ova, koju su započele u Zagrebu trima koncertima. Nevena i Jelena Buča i Nataša Mihajlović vrijedno i užurbano rade na novim pjesmama, a prva značajna premijera - izvedba novog singla "Neka, neka" - očekuje ih za manje od mjesec dana na Pjesmi za Euroviziju 2023., natjecanju na koje su se talentirane glazbenice prvi put prijavile. Njihova je pjesma izabrana između 32 koje se bore za predstavljanje Srbije na Euroviziji, a Frajle nastupaju u drugoj polufinalnoj večeri 2. ožujka.

- "Neka, neka" je nastala spontano, stvorile smo ljubavnu priču koja odiše vatrom i energijom, koju i same prenosimo kroz nastupe i naše skladbe. Pjesma je putovanje u tri minute. Ima brži ritam, no našu skladbu posebno izdvaja i čini jedinstvenom to da su je odsvirali glazbenici iz cijele Europe - Grčke, Francuske, Španjolske i Srbije, jednoglasne su Frajle koje su pjesmu snimile još početkom prošle godine u suradnji s međunarodnim bendom Barcelona Gipsy balKan Orchestra. Autorice pjesme su Nevena Buča i Nataše Mihajlović, a Ivan Kovačević napravio je aranžman.

S obzirom na to da prvi put kreću u lov na eurovizijsku pozornicu, ove godine u Liverpoolu, što je njihove obožavateljice i obožavatelje ugodno iznenadilo, ovaj ženski trio priprema nastup na kakav njihova publika nije naviknula.

- Uvijek smo spremne za promjene koje donose još pozitivne energije između publike i nas, tako će biti i na ovom natjecanju. Želimo se predstaviti na najbolji način, da svi čuju naš prepoznatljiv ton, ali i nešto novo. Cilj je da plasiramo nešto što nalazi put do srca slušatelja i ostaje, nešto što će trajati - kažu djevojke iz grupe koje s ponosom najavljuju gdje će i kada u Hrvatskoj premijerno izvesti svoju novu glazbenu uspješnicu - godinu dana nakon rasprodanog koncerta u Osijeku, Frajle se vraćaju na grad na Dravi 18. ožujka u Dvoranu Zrinjevac.

The Frajle su u proteklih 14 godina nastupale diljem svijeta, na raznim velikim nastupima pjevale su na čak sedam jezika, a nakon natjecanja Pjesma za Euroviziju, singl “Neka, neka”, kako bi se dočarala kultura zemlje iz koje dolaze, biti prevedena i prepjevana na nekoliko svjetskih jezika.

