Frajle slave svoj 15. rođendan na velikom nastupu u Lisinskom

Nakon burnog ljeta i velike koncertne turneje po cijeloj regiji popularne Novosađanke, tročlani ženski sastav The Frajle, na proljeće se vraćaju u svoj omiljeni koncertni prostor u Zagrebu – veliku dvoranu Lisinski! Zadnji put 2020. godine ovu kultnu dvoranu rasprodale su tri dana zaredom, a na idućem koncertu, u utorak 2. travnja 2024. proslavit će taman okrugli, 15. rođendan benda.

Emotivno vezane za Zagreb, kao i za hrvatsku publiku koja ih u stopu prati s neskrivenom naklonošću, ove ambasadorice dobre zabave tim su povodom objavile novu pjesmu 'Moje duše duša' koja će biti i noseća skladba kao i naziv predstojeće turneje. Početak hrvatske turneje, koncert u Čakovcu 21. studenoga rasprodan je u nepuna dva dana.

Foto: Ana Banjac

A taman uoči ovog važnog koncerta u Lisinskom, The Frajle - Nataša Mihajlović, Jelena i Nevena Buča, kao regionalna glazbena senzacija, namjeravaju javnosti i publici predstaviti novi, dugoočekivani album.

- Mnogima je sad već poznato koliko smo burno proživjele proteklih godinu dana sa svime što nam se događalo. Od trenutka kad smo svoje emocije i događanja u našim životima odlučile podijeliti s javnosti i našom publikom, dobile smo na tisuće poruka podrške da su nam trebali tjedni kako bismo svakom osobno zahvalili jer nama to znači cijeli svijet. Plakale smo, priznajemo, ali od sreće i ponosa. Bile su to suze radosnice jer ljudskost i srčanost naših ljudi, naše publike opravdava sve ovo što radimo; to je razlog zašto postojimo. Upravo zato, ova turneja koja se rasprodaje nesmiljenom brzinom, publika nam time poručuje kako je uz nas, ostavit će vječan trag u našim srcima. Mi ćemo, to sad obećajemo, sve učiniti da ovi koncerti budu posebni jer to je najmanje što možemo učiniti da svima uzvratimo za veliko poštovanje i ljubav kojima nas obasipate - poručile su Frajle uoči predstojeće koncertne turneje.

Foto: Boris Rezak

Njihov glazbeni stil prožet je pop-zvukom, swing ritmovima, panonskom melankolijom, ženskom duhovitošću, magičnim višeglasjem i originalnom interpretacijom. Frajle su prepoznatljive i po svom jedinstvenom scenskom nastupu, kao i upečatljivim kostimima, a kao glazbenu podršku imaju najbolje glazbenike iz regije. Zato i ne čudi da pune koncertne dvorane gdje god se pojave i trenutno su jedan od koncertno najaktivnijih bendova koji podjednako osvajaju srca publike u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Sloveniji.

Foto: Boris Rezak

The Frajle – ženski bend sa svojih sedam studijskih izdanja ima jedinstven autorski pečat koji se ne može ignorirati jer na Frajle njihovi fanovi, čak ni obični slušatelji, već nakon prvog slušanja, ne mogu postati imuni.