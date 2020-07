Rekao je to Seid Serdarevi\u0107, glavni urednik Frakture na proslavi osamnaestog ro\u0111endana nakladni\u010dke ku\u0107e, a ulazak u punoljetnost i korak u odraslu dob proslavili su u subotu otvaranjem knji\u017eare u \u0161irem sredi\u0161tu Zagreba, u Ulici kneza Mislava 17.\u00a0

Fraktura otvorila knjižaru: 'Kod nas za kulturu nema straha...'

Nakladnička kuća proslavila je osamnaesti rođendan, a ulazak u punoljetnost i korak u odraslu dob proslavila je otvaranjem knjižare u širem središtu Zagreba

<p>Čovjek nije moguć bez prostora i obrnuto. Taj kontakt sa živim kupcem, koji mi ostvarujemo isključivo na Interliberu ili našim promocijama, pokazao nam je da je potrebno da imamo neko fizičko mjesto u gradu do kojeg se ljudi mogu prošetati i informirati se.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Rekao je to <strong>Seid Serdarević</strong>, glavni urednik Frakture na proslavi osamnaestog rođendana nakladničke kuće, a ulazak u punoljetnost i korak u odraslu dob proslavili su u subotu otvaranjem knjižare u širem središtu Zagreba, u Ulici kneza Mislava 17. </p><p>- Kultura treba svima. Iako situacija u svijetu nije dobra za nakladničke kuće mi smo uspjeli u ovom naumu te mi je izrazito drago. Nadam se da ćemo kroz naše projekte svima otvoriti vrata književnosti. Naša velika želja je da u knjižari svakodnevno imamo razgovore o knjigama, promocije i poneki unplugged koncert. Da ona bude mjesto na kojem će se okupiti najrazličitiji ljudi. Želimo mjesto na koje će ljudi moći doći po preporuku, na razgovor o knjigama i mjesto gdje ćemo održavati promocije. Naša velika želja je da u knjižari svakodnevno imamo razgovore o knjigama, promocije i poneki unplugged koncert. Da ona bude mjesto na kojem će se okupiti najrazličitiji ljudi - rekao je Serdarević. </p><p>Kao posebnost knjižare, iz Frakture ističu da je čitav strop oslikao slikar Tomislav Buntak, dekan Akademije likovnih umjetnosti. Strop je podijeljen u niše, a u svakoj od njih nalazi se po jedan crtež s mnoštvom likova. Svi crteži inspirirani su djelima klasične književnosti Serdarevići su prostor uredili većinom sami uz poneki savjet prijatelja.</p><p>Ipak, grafički dizajn prostora, signalizaciju i logotip knjižare napravio je Mario Aničić, dok je za police na kojima se knjige nalaze zaslužna ekipa iz tvrtke Gigant. Kroz otprilike mjesec dana u knjižari bi trebao biti spreman i prostor na kojem će se održavati izložbe novih, ali i već poznatih likovnih umjetnika. </p><p>- Na samom početku ćemo krenuti s oko 2000 naslova, odnosno s oko 10.000 svezaka. Nadamo se da ćemo do jeseni, kad dogovorimo sve detalje s manjim nakladnicima koji izdaju po nekoliko knjiga godišnje, uspjeti doći do svega što je relevantno u hrvatskoj književnoj produkciji te produkciji stripa i poezije. Radit će se o odabranim naslovima - rekao je Serdarević. </p><p>Na slavlju su bili mnogi, a među njima i glavni urednik 24sata <strong>Goran Gavranović</strong>, sveučilišni profesor <strong>Tvrtko Jakovina</strong>, kao <strong>i Dejan Jović</strong>. </p>