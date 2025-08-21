Franka Batelić pohvalila se gdje provodi odmor: Fotke iz Toskane 'ostavile su pratitelje bez riječi'

Franka Batelić (33) i Vedran Ćorluka (39) uživaju u ljetnim danima. Naime, bračni par je otputovao na odmor u susjednu Italiju. Pjevačica se na svojim društvenim mrežama pohvalila i s nekoliko fotografija iz Toskane.

'Hvala @corulukav05 na fotki u “Televisia Presenta” stilu u vinogradima Toskane jer ja kao i inače ljeti, u galeriji imam isključivo slike mora, djece i hrane. 'Par dana u Firenzi su blago popravila prosjek pa se sad nađe i još ponešto.. iako.. uglavnom pretežno hrana.

Živjela Italija!'' - napisala je Batelić u opisu objave ispod koje su pristigli i brojni komentari.

'Prekrasna', 'Sve je uz tebe najljepše', 'Predivan osmijeh...uljepšala si cijeli krajolik', pisali su joj obožavatelji.

Nedavno je par bio i na obiteljskom putovanju na jugu Turske, gdje su proslavili sedmu godišnjicu braka. Bivši hrvatski reprezentativac tada je objavio fotografiju iz hotela s pet zvjezdica, a Franka se pohvalila popularnim baklavama.

- Sretna godišnjica - napisao je tada Ćorluka.

Inače, Franka i Vedran upoznali su se prije trinaest godina na Zrću. Vjenčali su se 2018. u crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije Sv. Elizabeti u Balama. U siječnju iste godine na svijet im je stigao sin Viktor, a u studenom 2022. dobili su kći Gretu.