Mladi bračni par susjedi često viđaju u obližnjem parku kako idu u šetnju sa sinom Viktorom (1), kao i njihovim šestogodišnjim psom Oscarom, čiji lik Vedran Ćorluka (35) ima istetoviran na nozi.

Franka Batelić (28) i bivši hrvatski nogometni reprezentativac, trenutačno igrač Lokomotive iz Moskve, u vilu od 15 milijuna kuna na zagrebačkom Britancu, kažu susjedi, uselili su se prije nekoliko mjeseci. Novi dom počeli su graditi prije tri godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Franka Batelić u Petkomaniji

Prema dostupnim informacijama, vila koja se proteže na tri etaže ima podzemnu garažu za tri automobila, kao i vanjsko parkiralište.

Franka je prošle jeseni objavljujući fotografije na svojoj društvenoj mreži slučajno otkrila i dio kupaonice, koju su uredili minimalistički.

Franka i Vedran posljednjih godina živjeli su na relaciji Zagreb - Moskva, gdje nogometaš igra za Lokomotiv. Pjevačica je često išla u Moskvu. Iako je tad stekla prijatelje u Rusiji, najbolji prijatelj joj je, isticala je, dečko Vedran. Nedostajao joj je kafić u kojemu može sjesti na terasu i u miru popiti kavu. No sad, odnosno prije nekoliko mjeseci, konačno su se skrasili u Zagrebu, odnosno nagađa se da Ćorluka neće nastaviti nogometnu karijeru u Rusiji upravo zbog obitelji.

Par se vjenčao na ljeto u Istri prije tri godine, u Balama, a slavlje je bilo u Vili Meneghetti. Uzvanike je zabavljao Tony Cetinski. Na slavlju je stotinjak uzvanika feštalo do zore. Prije godinu dana dobili su sina, kojemu su dali ime Viktor, koji je postao kruna njihove ljubavi koja se isprva činila samo kao ljetna avantura..

Franka i Vedran upoznali su se na Zrću prije devet godina i zaljubili na prvi pogled. Vezu su ispočetka tajili od javnosti. Ćorluka je dok nije upoznao Franku bio, reklo bi se, zaljubljive prirode. Svojedobno je bio u dugogodišnjoj vezi s Velikogoričankom Ivom Buzov, zbog koje je plakao na ramenu Slavena Bilića, nakon koje je kratko ljubio riječku manekenku Vedranu Linardić. Potom je započeo vezu s Lanom Gadžom Čermak, no presudilo im je njegovo zaljubljivanje u Franku, koja ga je osvojila na prvu.

I u Frankinu životu u to vrijeme kad su se upoznali na ljeto 2012. godine događale su se velike promjene. Tad 21-godišnja pjevačica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. No odlučila se vratiti u Hrvatsku i kod kuće graditi pjevačku karijeru ni ne sluteći da će već na ljeto upoznati muškarca svojih snova.

- Vedran je jako dobar čovjek, to je njegova najveća kvaliteta. Velika mi je podrška i uvijek je tu za mene. Odlično funkcioniramo, a malo je takvih poput njega - opisala je svojedobno zaljubljena Franka svojega supruga.

Susjedi mladog bračnog para na zagrebačkom Britancu oduševljeni su njima, djeca najviše, koja jedva čekaju kad će se “srebrni” Ćorluka iz Rusije 2018. godine vratiti kako bi ga “užicali” autogram. Susjedi kažu i da su Franka i Vedran jako pristojni te da uvijek lijepo pozdrave.

- Jedna uistinu lijepa mlada obitelj - zaključuju susjedi.