Franka je odvojena od Ćorluke: 'Teško je. Sin i ja smo u Rapcu'

Sat glazbenog u karanteni. ❤️🙃 @nikola_batelic .. Suosjećam sa svima vama koji ste trenutno odvojeni od voljenih... Mi smo danas trebali s tatichem šetati Moskvom ali umjesto toga Viktor i ja slušamo Springsteena u Rapcu a Vedran gleda fotke i snimke u Rusiji.. Teško je svima. ali...proći će i ovo čudno doba iz njega ćemo izaći kao snažniji, bolji ljudi. Sigurna sam! 💪🏼 #možemomito #ostanidoma #glazbomprotivpanike🎶

A post shared by F R A N K A (@frankaofficial_) on Mar 24, 2020 at 3:50am PDT