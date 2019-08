Franka je potvrdila: Dobro sam. Dečkić je, a ime ćemo smisliti

Franka Batelić (27) je odjevena u žuto zelenkastu haljinicu, poput neumorne pčelice skakutala binom na glavnome Trgu ispred općinske zgrade mjesta Bale. U četvrtak je naime za blagdan Velike Gospe tamo održala koncert, a kako to već i biva, u prvim je redovima dočekali mnogobrojni mlađi, ali i stariji fanovi.

Prije zakazana skoro dvosatnog nastupa ukratko nam kazala kako se obzirom na trudnoću odlično osjeća, te priznala kako čeka dječaka. Rekla nam da je veoma sretna, i da s veseljem i lakoćom odrađuje dogovorene koncertne nastupe. Osim toga da radi i na novim pjesmama, te snima novi album. Naime, na jesen izlazi spot i pjesma 'Sve dok sanjaš', na što je veoma ponosna.

Kako je sama napisala na Instagramu, 'Sve dok sanjaš, sto ću puta disat tiše. Ja ću smirit vjetar, kiše. Snimili smo svoju prvu pjesmu i još koji mjesec u duetu pjevamo i plešemo na pozornicama! Stiže nam samo naš mini čovjek', zaista se pokazala točna informacija.

Franka je nastupivši u Balama, malenom Istarskome mjestu gdje se i udala za Vedrana Ćorluku (33), unatoč povećem trbuščiću, značila nekom posebnom snagom, kao da joj i sama Gospa davala energiju. Neke bi trudnice vjerojatno više odmarale, no Franka je neumorno sa fanovima prvo se fotografirala, pred svima skakutala na bini, a oni najsretniji sa njom su nakratko i zapjevali. U svemu je naprosto uživala, pa su gledajući onako sa strane mnoge žene s djecom komentirale kako joj zaista treba čestitati.

- Super se osjećam, sve je okej, dok možemo nastupati, dok je radno, dobro je - rekla je Franka za 24sata.

A toga dakako na prepunom Trgu nije falilo. Kako i priliči kraj njena koncerta bio je popraćen mnogobrojnim ovacijama i pljeskom, a Franka svima poručila kako se uskoro budu vidjeli opet u brojnijih sastavu. Franka je za 24sata potvrdila da ona i Vedran čekaju sina.

- Dečkić je, dečkić... Mali dečkić - rekla je nasmijana Franka. Ipak, ime zasad nije otkrila.

- To ćemo zasigurno smisliti, to bih voljela ostaviti za sebe, to je dosta privatno... Ja sam dobro i sretna sam - zaključila je.