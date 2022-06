Franka o 'Plesu', prinovi i suprugu Vedranu: On je moj glavni kritičar i velika podrška

Franka Batelić (29) bila je dio stručnog žirija u zadnjoj sezoni showa 'Ples sa zvijezdama', a nakon završetka podijelila je dojmove, kao i planove za budućnost.

- Po meni je 'Ples sa zvijezdama' najljepši TV format koji imamo prilike gledati na našim prostorima. Ples ima sto dimenzija, inspirira, rastužuje, uveseljava i zapravo nas odmiče od svakodnevice u jedan bolji, šareniji, ljepši svijet. Uživala sam u ovoj, novoj ulozi, baš iz razloga sto točno znam kako su se natjecatelji osjećali kroz svih 12 nedjelja - rekla je Franka za Dnevnik.hr.

Svi su je smatrali blagim članom žirija, no ona se sa tim ne bi složila.

- Trudila sam se biti pozitivna i pravedna, baš iz razloga što znam kako im je. Stroga nikako, a darežljiva samo kad je bilo zasluženo! - priznaje.

- Uživala sam u druženju s mojim kolegama iz žirija, u tome koliko su apsolutno svi natjecatelji napredovali, a naravno najteže je iz nedjelje u nedjelju gledati kako nas netko napušta. Taj trenutak eliminacija nam je svima najteže padao. Mislim da bih ovo iskustvo ponovila, ako mi obaveze budu dopustile - kaže.

Osvrnula se i na odnos s ostalim članovima žirija.

- Larisa, Marko i Igor su fenomenalni ljudi i profesionalci i naravno da smo se kroz sve ove mjesece zbližili. Čudne će to biti nedjelje bez njih, tako da sam sigurna da ćemo se naći na nekoj kavi uskoro - govori Franka.

Zadovoljni su i njezini najbliži.

- Svi su uživali u emisijama i pratili nas ispred malih ekrana. I naravno, imali svoje favorite! Znam da je klišej, ali toliko sam ponosna na sve finaliste, na sve natjecatelje i plesače što su održali snagu i koncentraciju i rasturili u finalnoj emisiji. Apsolutno su me svi oduševili - kaže.

Franka je i sama jednom bila kandidatkinja Plesa sa zvijezdama, a od toga je prošlo čak 12 godina.

- Plešem stalno, ples je prisutan i na svakom mom nastupu, tako da je ples sastavni dio mog profesionalnog života. Sretna sam što smo plesali baš elemente sambe, jer sam uživala plešući ju i u svojoj sezoni - rekla je.

Franka i njezin suprug, umirovljeni nogometaš Vedran Ćorluka (36) zajedno imaju dvogodišnjeg sina Viktora, a nedavno su otkrili da očekuju i drugo dijete. No, bez obzira na to Franka je zaplesala u finalu.

- Kad su krenule pripreme, još sam imala mučnine, tako da smo od nekakve prvotne akrobatske ideje morali odustati, hehe. Ali beba je sretna kad je mama sretna, a ples je za trudnice genijalna stvar. Tako da, go for it cure! - poručuje Franka te otkriva kako misli da svi i prije nego što je otkrila trudnoću to znali.

Kao najveću potporu i ovaj put ističe svog supruga, te otkriva kako se sin Viktor najviše veseli bebi.

- On me svake nedjelje u ponoć slušao kako ne prestajem pričati o emisiji... On je nekako i moj glavni kritičar i podrška - otkrila nam je Franka. Sve zanima hoće li Vedran jednog dana zasjati pod svjetlima pozornice i obuti plesne cipelice.

- Tvrd je on orah, ali nikad ne reci nikad - smije se Franka.

