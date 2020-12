Franka zavodi u šljokicama: 'Za Novu imamo plan B, doma smo'

Mnogima su se pomrsili planovi za Novu 2021. godinu, no to ne znači da je ne možemo proslaviti doma s obitelji. Pjevačica Franka Batelić već je uskočila i u odjeću sa šljokicama

<p>Pjevačica <strong>Franka Batelić</strong> (28) uživa u predblagdanskom raspoloženju. Ove godine vjerojatno neće zabavljati svoje obožavatelje koncertima, ali to je ne sputava da se raduje praznicima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Franka u 24 pitanja</strong></p><p>Već je pripremila i prigodnu odjeću. 'Okinula' je i fotografiju za Instagram na kojoj je pozirala u ljubičastoj majici sa šljokicama. Uz to je iskombinirala crnu suknju i pojačala šminku na očima.</p><p>- Pretpostavljam da svi već imate plan B za proslavu Nove 2021.? Doma smo? Ali to ne znači da trebamo odustati od šljokica - napisala je Franka u opis fotografije. </p><p>- Sjajiš ženo, predivna si - poručili su joj pratitelji u komentarima i pohvalili je na račun izgleda. </p><p>Franka vrijeme provodi uz sinčića Viktora kojeg je rodila u siječnju ove godine, a prošli se mjesec pohvalila kako je njezin suprug, nogometaš <strong>Vedran Ćorluka</strong> (34), iz Rusije stigao u Zagreb. Uživali su u obiteljskoj idili. </p><p>Inače, par bi se uskoro trebao useliti u elitnu vilu iznad Britanskog trga. U siječnju 2018. saznalo se kako je Ćorluka za novi obiteljski dom izabrao parcelu nekih dvjestotinjak metara od bivšeg premijera <strong>Ive Sanadera </strong>(67).</p>