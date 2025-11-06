Obavijesti

Show

Komentari 0
SAMO UZ 24SATA

Frano Ridjan iz 'Supertalenta' otišao u 'Breaking Bad': Postao Walter White na jedan dan

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Frano Ridjan iz 'Supertalenta' otišao u 'Breaking Bad': Postao Walter White na jedan dan
2
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/Privatni album

U PETAK NA KIOSCIMA Čitajte najbolji TV magazin u povijesti Hrvatske i saznajte sve što vam se nudi u tjednom televizijskom programu, kinima, streamingu, sapunicama

Voditelja Franu Ridjana gledamo u "Supertalentu" na Novoj TV, a s njim smo samo za Cafe popričali o showu, supruzi, djeci i životu te se nasmijali. Na snimanju je utjelovio Waltera Whitea iz "Breaking Bada", ali nismo skuhali metamfetamin, nego veliki intervju u kojem nam je otkrio kakvi su mu planovi za medeni mjesec, na koji još nije odveo ženu.

VODITELJ O PROMJENI Frano Ridjan o novom imidžu: 'Za sve je kriv Marko Grubnić'
Frano Ridjan o novom imidžu: 'Za sve je kriv Marko Grubnić'

- Hvala na ovom dodatnom pritisku. Treba tako. Što ću, tako je ispalo - govori nam kroz smijeh.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Pogledali smo seriju "The Chair Company" - samo ćemo reći ako volite bizarnije i mračnije komedije, ovo je serija za vas.

PRAVA FEŠTA Gle vesele nam svatove: U sali Maja i Minea zapjevale, a Igor Mešin se 'razlijepio' po podu...
Gle vesele nam svatove: U sali Maja i Minea zapjevale, a Igor Mešin se 'razlijepio' po podu...

U vremeplovu smo se prisjetili velikoga glazbenika Krunoslava Kiće Slabinca. Pet je godina prošlo otkako nas je napustio hrvatski Elvis Presley. Sin Ivan, glumac i bubnjar, prisjetio se uspomena s tatom, koji ga je i "gurnuo" u glumu i glazbu.

VELIKI INTERVJU Frano Ridjan: 'Žene mi se sada upucavaju puno više nego prije'
Frano Ridjan: 'Žene mi se sada upucavaju puno više nego prije'

Kad smo već kod obljetnica, prije 45 godina u kina je stiglo "Isijavanje" Stanleya Kubricka. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Svi su pričali o njihovom vjenčanju: Dino Bubičić i Ivana Paris danas su neprepoznatljivi
EVO KAKO IZGLEDAJU

FOTO Svi su pričali o njihovom vjenčanju: Dino Bubičić i Ivana Paris danas su neprepoznatljivi

Bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris i model Dino Bubičić vjenčali su se prije 15 godina, a brak je potrajao devet godina. Nakon rastave, svatko je krenuo svojim putem, a modeli koji su nekad osvajali modne piste danas izgledaju bitno drugačije
FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima
SPEKTAKL ILI TRAILER ZA NEKI SF?

FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima

Haljina prekrivena američkim novčanicama, visoke čizme istog printa, duboki dekolte, blještavi lanac oko vrata i platinasta kosa u valovima. Upravo tako je Jelena Karleuša u srijedu stigla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka
'POVJERENJE JE NAGRADA'

Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka

Sisačka bolnica u kojoj je operiran poznati voditelj i novinar na svom profilu na društvenoj mreži objavila je tekst u kojemu otkriva kojim ih je riječima posebno motivirao i oduševio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025