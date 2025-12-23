Frano Ridjan nakon finala Supertalenta: ‘Još sam pod dojmom, kakva večer!’

Finalnom večeri u rasprodanoj Areni Zagreb završena je još jedna sezona Supertalenta, a snažna atmosfera i reakcije publike ostavile su dojam i na voditelja Franu Ridjana.

Foto: Instagram

Nedugo nakon završetka emisije Ridjan se oglasio na društvenim mrežama, gdje je objavio videozapis s najzanimljivijim trenucima iz Arene. Uz snimku je kratko poručio kako još uvijek sabire dojmove te zahvalio svima koji su bili dio velike završnice.

- Još sam pod dojmom. Kakva večer. Hvala vam - napisao je.

Finale ove sezone bilo je posebno i zbog lokacije i zbog velikog interesa publike, koja je ispunila Arenu Zagreb do posljednjeg mjesta. Završilo je pobjedom Dua Turkeev & Kids, koji je tijekom sezone osvojio publiku i žiri.

Nakon proglašenja pobjednika oglasili su se i za 24sata te istaknuli što im ova nagrada znači.

- Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću - rekli su.