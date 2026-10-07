Frano Ridjan proživio dramu na snimanju, dok su kolege mislile da je šala: 'Režija nije shvaćala'

Jedno od omiljenijih televizijskih lica, Frano Ridjan, gostovao je u emisiji SHOWtime na Happy FM-u, gdje je s njim razgovarao voditelj Ivo Šarić. Prisjetio se snimanja emisije 'Tko to tamo pjeva' koje je morao napustiti zbog alergijske reakcije te otkrio kako s Igorom Mešinom bira nastupe za Zlatni gumb u 'Supertalentu'. Govorio je i o životu izvan televizije te ispričao zašto on i supruga Lea ni nakon 10 godina braka nisu otišli na medeni mjesec.

Jedna od najneobičnijih situacija u njegovoj karijeri dogodila se tijekom snimanja humanitarne epizode emisije 'Tko to tamo pjeva'.

- To je bila jedna od najčudnijih situacija u mojoj dosadašnjoj karijeri. Zbog zdravlja sam znao imati problema ako bih nešto pogrešno pojeo, čak i tijekom programa uživo, ali nikad ništa ovakvo. Odjednom sam počeo jače treptati... Srećom, snimali smo revijalnu humanitarnu emisiju, pa sam se našalio: 'Znam da svi želite biti voditelji, ajde da malo probate kako je nama. Već ste mi dosadni!' Izašao sam iz studija, a ni režija nije shvatila što se događa. Mislili su da je to neka moja fora - ispričao je.

Tek kada se pogledao u ogledalo, vidio je koliko se reakcija razvila.

- Otišao sam u šminku i pitao cure imam li nešto u oku. Kad su me vidjele, ispale su im škarice iz ruku: 'Frano, jesi li dobro?' Pogledao sam se u ogledalo i vidio da je sve crveno i otečeno, a osip se počeo širiti po cijelom tijelu. Otišao sam u toalet, umio se i usput govorio da jedan izazov preuzme Goran Vinčić, a drugi Luka Nižetić, samo da ne gubimo vrijeme na snimanju. Pitao sam ima li netko antihistaminik. Kolege su mi pomogli i reakcija se na kraju smirila - rekao je.

Foto: Kristijan Jalšić/ Happy FM

Povratak u studio donio mu je olakšanje, a podrška kolega posebno ga je dirnula.

- Vratio sam se u studio, a ljudi su i dalje mislili da sam izašao samo kako bih drugima prepustio da se okušaju u vođenju. Takva te situacija uzdrma. Osjećaš odgovornost i razmišljaš hoće li zbog tebe cijeli set od stotinjak ljudi morati čekati. Kad su me Vinčić i Nižetić vidjeli da se vraćam, bilo je kao da je sunce ponovno zasjalo. Vinča mi je poslije poklonio moj portret i tada sam se malo rasplakao. Shvatio sam koliko je oko mene ljudi kojima je stalo, bez obzira na one koji iza skrivenih nadimaka popljuju sve što radiš - priznao je.

Uzrok još istražuje, a ni dok govori o zdravlju ne odustaje od svojeg prepoznatljivog humora.

- Nakon toga dobio sam i injekcije koje nosim sa sobom za svaki slučaj. Istražujemo što je uzrok, ali još ga nismo otkrili. Tako da to što bubrim i 'dajem težinu programu' nije, nažalost, isključivo posljedica prejedanja s tamburašima ili pijenja. Borim se i vjerujem da će sve biti dobro - poručio je u SHOWtimeu.

Foto: Kristijan Jalšić/ Happy FM

Dok emisiju 'Tko to tamo pjeva' vodi sam, u 'Supertalentu' pozornicu dijeli s Igorom Mešinom. Zajedno odlučuju i kome će dodijeliti Zlatni gumb, a Frano je kroz šalu opisao što pri odabiru privlači njihovu pozornost, a što pozornost članova žirija.

- Ako ne ide drukčije, onda šije-šete ili par-nepar, ali brzo se dogovorimo. Igor i ja obećali smo si da ćemo Zlatnim gumbom podržavati malo drukčije nastupe. Već otprilike znamo što će se svidjeti kojem članu žirija. Kod Maje više šanse imaju zgodni, mladi, šarmantni i polugoli kandidati. Bilman voli žensku verziju takvih nastupa, pogotovo ako uključuju vatru ili vodu. Martina isto voli vatru, ali jako cijeni vrhunske vokaliste. Fabijan nam malo bježi, otima se kontroli. Kao glumac pokriva i pjevanje i druge scenske nastupe, pa kod njega nismo uvijek sigurni - ispričao je.

Iza zabave koju publika vidi na ekranima, kaže, stoji posao čija svakodnevica često izgleda drukčije od uvriježene predodžbe o televizijskom glamuru.

- Razočarali su me određeni ljudi i gotovo svi uvjeti u kojima se taj posao obavlja. Gledaš filmove i slušaš što ljudi misle o našem poslu, showbiz, glamur... A onda se sjetim gdje sam se sve presvlačio i u kakvim sam uvjetima čekao snimanja. Ne mislim na Supertalent i Tko to tamo pjeva?, nego mnoge druge situacije - prisjetio se.

Od razgovora i nastupa odmara se kod kuće. Premda ga publika poznaje kao energičnog i razgovorljivog, u obiteljskom je okruženju mnogo tiši.

- Kad me vide sa suprugom, ljudi joj izražavaju sućut: 'Jadni vi, koliko taj melje!' Lei je to čudno jer kod kuće šutim i najnormalnije obavljam kućanske poslove. Dom je moja oaza u kojoj mirujem. Govor koristim u poslu od kojeg živimo, pa mi nije strano sjesti, biti u tišini i o nečemu razmišljati - priznaje.

Foto: Kristijan Jalšić/ Happy FM

Frano i Lea prvog su listopada obilježili desetu godišnjicu braka, no zbog poslovnih obveza i obiteljskog rasporeda medeni mjesec još čeka svoj termin.

- Jao, ne spominji medeni mjesec, molim te! Još nismo otišli... Po dobrom starom običaju i ovu sam godišnjicu, kao i svaku dosad, proveo radno, što je dobro. Kažu da je za uspjeh braka izuzetno dobro da muž redovito izostaje jer žena tada posloži sustav u kući kako treba funkcionirati, a tata je tu da unese malo. Stalno čekamo da djeca malo porastu i da se ukaže prilika. Još se ne znamo izboriti za sebe, ali nazire se mogućnost da nekamo odemo u siječnju, premda bi i to bilo povezano s mojim poslom. Ove sam godine imao sreću dobiti nekoliko angažmana na međunarodnom tržištu - zaključio je Ridjan.