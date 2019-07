'Freddie Mercury mi je u 12 godina dao 2 tjedna godišnjeg'

Freddie je cijenio obožavatelje, jer je znao da je bez njih ništa. Bio je svjestan da su mu fanovi dali sve što ima i uvijek je nalazio vremena za njih, priča nam u Zadru Peter Freestone, prijatelj i bivši asistent slavnog Freddieja Mercuryja. U Hrvatsku je došao u sklopu Vaicanto festivala.

Ovaj je Britanac s Queenom proveo predivnih 12 godina, a sve je počelo - sasvim slučajno.

Peter Freestone radio je u garderobi ‘Royal Ballet Opera Housea’ 1979. godine i brinuo se za kostime izvođača. Jednog dana u njegovo kazalište ušetao je Freddie glavom i bradom.

- Došao je do mene i pitao me što radim, rekao sam da pazim na kostime i pomažem izvođačima. Promrmljao je 'Mhm, zanimljivo'. Nakon deset dana pozvali su me na turneju s Queenom i tako je počelo mojih sljedećih 12 godina. Roditelji su mi negodovali jer su govorili da u rock bendu nema budućnosti i ljutili se što sam zbog turneje napustio siguran posao - rekao je Freestone.

- Bilo mi je predivno, a Freddy je bio najpristojnija osoba na svijetu. S možda i najvećim pjevačem u povijesti bio je sve do njegove smrti - dodao je.

- Te 1987. godine, nakon što je dobio dijagnozu, odmori su mu postali jako važni. Uvijek je vodio sa sobom istih deset ljudi i hrpetinu prtljage koja bi stajala po slobodnim sjedalima u avionu. Uživao je u odmorima! Ja sam pak u svih 12 godina rada za njega imao odmor od dva tjedna. Kad bi ga pitao slobodne dane samo bi mi rekao: 'Ali sad smo se vratili s odmora, dragi'- smije se Freestone, koji kaže kako je pjevač najviše volio rođendane.

- Nije bitno čiji bi bio. Uvijek bi se potrudio oko torte i poklona.

