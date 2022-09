Freddie Mercury prodavao je odjeću, volio je pjevati gol, a zube nikad nije htio popraviti

Umjetnik koji je ostavio neizbrisiv trag u povijesti Freddie Mercury, danas bi slavio svoj 76. rođendan te bi najvjerojatnije odrađivao turneje s bendom, koji se još uvijek drži. Freddie je bio britanski pjevač i tekstopisac legendarne grupe Queen, a svijet je napustio prerano, u dobio od 45 godina. Iako je preminuo vrlo rano, za života će uvijek ostati zapamćen, a stekao je i kultni status.

POGLEDAJTE VIDEO:

Freddie je imao buran život, a zbog slave često se volio 'opustiti' uz poroke i razno razne užitke. Njegov buntovnički životni stil koštao ga je na najgori mogući način. Freddie Mercury preminuo je 24. studenoga 1991. godine u Londonu, u dobi od 45 godina, od upale pluća koja je bila posljedica AIDS-a.

Legendarni frontmen Queena rođen je kao Farrokh Bulsara 5. rujna 1946. u britanskom protektoratu Zanzibaru, današnjem dijelu Tanzanije. Kad je bio beba od svega godinu dana, njegova slika pobijedila je u natjecanju za „najslađu bebu“ u izboru lokalnog časopisa.

Klavir je počeo svirati nedugo nakon što je završio sedam godina. Kad je imao 12 godina osnovao je svoj prvi bend. Zvali su se „The Hectics“ i svirali su obrade rock & roll izvođača, ponajviše Little Richarda. U toj školi si je prvi put nadjenuo ime Freddie.

Freddie je upisao i fakultet, gdje je proučavao umjetnost. Na kraju je zaradio diplomu iz grafičkog dizajna & umjetnosti. I već je u to vrijeme počeo kombinirati neobične odjevne kombinacije što je zaprepastilo njegove roditelje.

- Znao sam doći kući s crnim lakom na noktima i moja majka bi potpuno poludjela. Odmah je krenula povlačiti zavjese i urlati da se sklonim, da me susjedi slučajno ne bi vidjeli u takvom izdanju - rekao je u jednom od intervju Freddie.

Nakon završetka školovanja odlučio se posvetiti glazbi, ali to mu nije odmah uspjelo. Neko vrijeme je zajedno sa svojom tadašnjom djevojkom Mary Austin prodavao odjeću u 'second hand-u'.

Sreća mu se osmjehnula kad je u travnju 1970. godine upoznao Bryana Maya i Rogera Taylora koji su imali bend 'Smile'. Iako su drugi članovi benda bili zadovoljni imenom benda, ono se nije ni malo dopadalo ekscentričnom pjevaču, pa je unatoč protivljenju svih bendu nadjenuo ime 'Queen'. Freddie je iskoristio i svoje znanje s faksa pa je dizajnirao i kultni logotip benda.

Njihova možda i najpoznatija pjesma 'Bohemian rhapsody' počela je u glavi Mercuryja nastajati davne 1968. godine.

A iako je uvijek s osmijehom na licu izvodio pjesmu 'I like to ride my bicycle', Freddie je zapravo mrzio voziti bicikle, a pjesmu 'Another one bites the dust' bend uopće nije planirao izdati. Nije im bila nešto. Ali ih je legendarni Michael Jackson ipak nagovorio da je uvrste na svoj album. Naravno, pjesma danas ima kultni status.

Iako je kasnije u životu preferirao muškarce, prvu ljubavnu vezu otpočeo je s Mary Austin, koju je upoznao preko kolege iz benda Bryana Maya. Prekinuli su 1976. godine nakon što je Freddie počeo 'šarati' okolo s muškarcima.

Jednom muškarcu posvetio se tek 1985. godine, kad je službeno počeo hodati s frizerom Jimom Huttonom. Volio se Freddie družiti i s pokojnom princezom Dianom. Jednom prilikom ispričao je kako su proveli popodne zajedno gledajući 'Zlatne djevojke', ali isključenog tona, kako bi mogli sami smišljati razgovore.

Obožavao je mačke. U jednom ih je trenutku imao čak deset. Čak im je posvetio nekoliko pjesama. Osim toga, Freddie je obožavao pjevati gol. Rekao je kako samo tada može postići ono što točno želi i dobro se pripremiti za nastupe. Odjeća ga je, pričao je, sputavala u tome. Kad je bio u Zagrebu 1979. godine ipak je nastupao u odjeći.

Ne možemo ne spomenuti njegove zube. Rođen je s četiri 'komada viška', a iako su mu često sugerirali da ih kirurški ukloni, on to nikad nije napravio jer ga je bilo strah posljedica za njegov glas.

A iako je u smrt, tvrde kolege, otišao hrabro, u početku nikako nije htio prihvatiti svoju dijagnozu.

- Kasnih 80-ih godina, kad je AIDS uzeo maha, bio je svjestan da je riječ o nečemu opasnom. Ljudi koje je poznavao su umirali od te bolesti, nije joj bilo lijeka, ali on je vjerojatno razmišljao 'Ma neće se dogoditi meni'. Morate shvatiti, u to vrijeme je ta dijagnoza značila sigurnu smrt, danas je medicina ipak jako napredovala. Nitko se nije htio s tim pomiriti, zato je vjerojatno dugo odbijao posjetiti doktora - ispričao je pjevačev batler, prijatelj, 'bodyguard'... Peter 'Phoebe' Freestone jednom prilikom.

- Početkom 1987. godine Freddie je u svojoj glavi znao da je zaražen. Ali nije htio to potvrditi. U travnju te godine ipak je pristao otići kod doktora na nagovor svoje bivše djevojke, a kasnije i najbolje prijateljice Mary Austin - ispričao je batler Peter.

- Napravili su test i on je pokazao kako je Freddie pozitivan. Doktor ga je odmah počeo zvati, ali Freddie se nije javljao. Znao je što će mu reći. Pa je preko Mary nekako uspio nagovoriti Freddieja da digne slušalicu - prisjetio se Freestone.

Nakon dijagnoze Freddie je 'usporio' malo s glazbenom karijerom, a šuškanja kako je teško bolestan postajala su sve glasnija. Ono malo vremena što bi se pojavljivao u javnosti bio je meta svih paparazza u Britaniji.

Zadnji put na pozornici se s bendom pojavio u veljači 1990. godine na dodjeli Brit awardsa, otpjevao je svoje i nestao. Nije htio komentirati optužbe navodnih bivših ljubavnika koje su tih dana punile naslovnice svjetskih tabloida.

S Queenom je još nešto malo snimao, posljednji put u svibnju 1991. godine. Nakon toga se povukao na svoje imanje, gdje je primao samo najbliže prijatelje. Jedan od rijetkih koji su ga posjećivali bio je glazbenik Elton John, koji je priznao da su mu te posjete jako teško padale.

- Ležao je u krevetu, gotovo nepomično, već je bio izgubio dio vida, tijelo mu je bilo prekriveno ranama... Ali to je bio onaj isti Freddie. Brbljao je i bio ekstravagantan kako je samo on to znao - prisjetio se Elton.

Iako je skrivao to od šire javnosti, 24 sata prije smrti objavio je priopćenje u kojem je potvrdio da je HIV pozitivan.

U roku 24 sata od objave priopćenja bio je mrtav. Bolest je bila jača.

- Nismo mislili da će se to tako brzo dogoditi. Kad se vratio iz Švicarske, znali smo da nema još puno vremena, nije uzimao lijekove... Ali svejedno smo bili iznenađeni. Na kraju, sam je odabrao takav kraj. Pomirio se s dijagnozom, oprostio od bližnjih i otišao - ispričao je pjevačev prijatelj i po potrebi sve ostalo - Peter Freestone.

Pjevačev ispraćaj na kraju je bio u najužem krugu obitelji i bliskih prijatelji. Kremiran je, a njegovi ostaci dani su Mary Austin. Samo ona zna gdje je pjevačevo posljednje počivalište... I kaže da zbog obećanja pjevaču to nikad neće otkriti.

Najčitaniji članci