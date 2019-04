Frendice nakon snimanja: Fran pozirala s mamom iz 'Dadilje'

Fran Drescher, koju cijeli svijet pamti po ulozi dadilje u istoimenoj seriji, danas ima 61 godinu, a njezina televizijska mama Renee Taylor nedavno je proslavila 86. rođendan. Dvije dame ostale su frendice nakon snimanja serije, a Fran se na Twitteru pohvalila da je bila na premijeri jedne Reneeine predstave.

Foto: Profimedia

Fotka je oduševila sve Franine pratitelje na Twitteru i u mnogima probudila nostalgiju za kultnom serijom i simpatičnim Fran i Sylvijom Fine.

- Uopće se niste promijenile. Još ste dadilja i mama iz naše omiljene serije - složili su se mnogi obožavatelji.

Foto: Instagram

Serija Dadilja snimala se i prikazivala od 1993. do 1999. godine. U Hrvatskoj se prikazivala nešto kasnije, a brzo je postala jedna od omiljenih humorističnih serija. Fran Drescher nedavno je priznala da je za vrijeme snimanja serije bila napadnuta i silovana te da joj mnoge epizode serije vraćaju bolne uspomene.

Foto: internet

Fran je do kraja snimanja serije bila u braku s Peterom Marcom Jacobsonom (61), jednim od autora 'Dadilje'. Nakon razvoda on je objavio da je homoseksualac. Fran se više nije udavala, no njih dvoje ostali su bliski prijatelji.

Foto: Instagram

Nakon snimanja 'Dadilje' izborila se s rakom dojke, a svoju priču danas dijeli s milijunima mladih žena. Piše knjige i bavi se aktivizmom te humanitarnim radom.