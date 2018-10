'Frizerka je Daliću četiri dlake šišala dva sata, a on je spavao'

Nogometaš Šime Vrsaljko (26) sinoć je opet imao svoju zabavnu ‘točku’. S kolegom Dejanom Lovrenom (29) spojio se putem Instagramovog videoprijenosa, a sve je pratilo oko četiri tisuće ljudi. Tri mjeseca nakon osvojenog srebra u Rusiji, dvojac se prisjetio, između ostalog, dogodovština s frizerkom.

- Mandžo je imao najbolju frizuru. E kad mu je one zulufe ošišala - smijao se Šime, a Dejan se nadovezao.

- Kaže Mandžo: ‘Ja volim tako’. Pa da, majstore, ja isto volim biti nakaradan - kroz smijeh je rekao Lovren. Vrsaljko je zatim zaključio da je prava sreća što mu je frizerka šišala stražnji dio glave pa nije mogao vidjeti u ogledalu da ga je unakazila.

Foto: Privatni album

- A jesi vidio mene? Rupe na glavi! - uzviknuo je Dejan. Dvojac se kroz smijeh prisjetio i izbornika Zlatka Dalića (52).

- Dva sata ga je šišala, a četiri dlake na podu. Kaže šef: ‘Skupi su, 200 kuna’. Ona ga šiša, a on spava - smijali su se nogometaši.

Foto: Privatni album

Dodali su da je nevjerojatno da žena nije znala raditi i da ih je namjerno sve redom unakazila pa su morali 'prepraviti' mašinicom.

- A tek kada sam Kovačića vidio. Ja sam se oduzeo. Stari moj, kako ga je unakazila žena. Ma ja sam se balzamirao kada sam ga vidio. Ona kaže: ‘Nije to još gotovo, sad ćemo to popraviti’. A ja vidim da ide sve gore i gore - smijao se Vrsaljko, a Lovren se nadovezao: 'Kaže Kovačić da treba stanjiti samo malo'. Brate, ja ne znam na koji način da stanji, jedino da posadi kosu ili uzme od Mandže. A on je izgledao kao onaj Franck Ribery.

Foto: Privatni album

