Frka u Kninu: Nakon zaraženog pjevača, Joletu otkazali koncert

Svim pjevačima je veliki upitnik iznad glave. Nitko ništa ne zna, koliko ljudi može doći na koncert, je li obveza imati maske ili nije, rekao nam je Jole. O svemu smo upitali i gradonačelnika Knina, Marka Jelića...

<p>Ako su ljudi odgovorni, ne bojim se izaći na pozornicu, rekao nam je <strong>Joško Čagalj Jole</strong> (48). Pjevač je u subotu trebao nastupiti u Kninu i do zadnjeg trenutka nije znao hoće li zapjevati. Danas mu je potvrđeno - koncert je otkazan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Korona u Đakovu</strong></p><p>Razlog tome je porast novooboljelih u Hrvatskoj te nedavni nastup srpskog pjevača <strong>Dejana Domića</strong> koji je bio pozitivan na virus i kao takav pjevao u klubu 'Number One'. Nakon koncerta družio se s publikom. Epidemiolozi nisu uspjeli pohvatati sve kontakte jer je to nemoguće u klubu od 600 ljudi pa su poručili svima koji su u subotu bili u noćnom klubu da se jave epidemiologu ili liječniku opće prakse.</p><p>Jole kaže kako mu je žao zbog otkazivanja, ali mjere se moraju poštivati.</p><p>- Svim pjevačima je veliki upitnik iznad glave. Nitko ništa ne zna, koliko ljudi može doći na koncert, je li obveza imati maske ili nije - rekao je Jole. O svemu smo upitali i gradonačelnika Knina, <strong>Marka Jelića</strong>. </p><p>- Da, otkazali smo Jolin koncert. Upravo je stožer donio zabranu koncerata, kao i zabranu rada noćnim klubovima i barovima. I na zatvorenom i na otvorenom - kazao nam je Jelić. </p><p>A zašto su uopće organizirali koncert na kninskoj tvrđavi? Kako su mislili osigurati mjere distanciranja, zanimalo nas je.</p><p>- Zato smo i stavili tvrđavu, to je otvoreni prostor. Bila je preporuka da se može organizirati događanja na otvorenim prostorima jer je tako značajno manji problem od zaraze. U zatvorenim prostorima to je značajnije. A sve ovo što se događalo u zatvorenim prostorima, to su bili iznimno bliski kontakti. Osim toga, postoje znanstvene spoznaje o dužini izloženosti i koliko točno se treba biti s nekim u kontaktu da bi došlo do zaraze - rekao nam je kninski gradonačelnik. </p><p>Tri mjeseca nitko od pjevača nije nastupao, obradovali su se prvim nastupima koji su krenuli, a sad se opet sve otkazuje. I <strong>Jeleni Rozgi</strong> (42) otkazana je svirka u Koprivnici jer su se i tamo pojavila dva novooboljela. </p><p> </p>