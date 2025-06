Frontmen benda A-ha Morten Harket otkrio: 'Dijagnosticirali su mi Parkinsonovu bolest...'

Pjevač benda A-ha, najpoznatijeg po hitu 'Take on me', Morten Harket boluje od Parkinsonove bolesti. Bend je tu informaciju objavio na svojim službenim stranicama.

- Ovo nisu vijesti koje biste željeli podijeliti sa svijetom, ali ipak ih moramo podijeliti: Morten boluje od Parkinsonove bolesti - napisali su članovi benda.

Foto: A-ha

65-godišnji pjevač otkrio je kako se već neko vrijeme bori s ovom teškom dijagnozom, ali je bitku s bolesti do sada vodio u privatnosti.

- Nemam problema s prihvaćanjem te dijagnoze. S vremenom sam prihvatio savjete mog 94-godišnjeg oca o tome što napraviti kad se tijelo krene predavati - koristim što god djeluje - napisao je pjevač.

Nadalje, opisao je borbu koju vodi s balansiranjem uzimanja terapije i nuspojavama koje dolaze s takvim lijekovima. Pjevač je otkrio da su se njegovi simptomi značajno ublažili otkako je počeo uzimati terapiju koju je razvila Mayo klinika u SAD-u.

Foto: A-ha

Norveški bend A-ha vinuo se u zvjezdane visine nakon što su 1985. objavili pjesmu 'Take on me' koja je postala globalni hit. Harket, poznat po svom falsetu, s bendom je objavio 11 albuma i šest solo projekata, a 2021. godine pojavio se i u britanskoj verziji 'Masked Singera'.

Harket ima petero djece - troje s bivšom suprugom Camillom Malmquist Harket od koje se razveo 1998. godine, jedno s bivšom djevojkom Anne Mette Undlien te jedno s trenutnom partnericom Inez Andersson.