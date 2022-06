Frontmen benda Guns N' Roses izgledom šokirao obožavatelje: 'Trebao je ostaviti lice na miru'

Kontroverzni roker Axl Rose (56), frontmen benda Guns N’ Roses, poznat je po neobuzdanom ponašanju, tučama, tužbama, ali i odličnom vokalu. Od seks zvijezde za kojom su žene uzdisale na posljednjem pojavljivanju u javnosti izgleda skroz neprepoznatljivo.

POGLEDAJTE VIDEO;

Pjevač je nastupio na festivalu u Kaliforniji s pjevačicom Carrie Underwood te su zajedno otpjevali hitove poput Sweet Child O' Mine, Paradise City i Welcome To The Jungle, a na službenom profilu benda objavljene su i fotke gdje zajedno poziraju.

Obožavatelji su primijetili njegovu neobičnu odjevnu kombinacija, ali i frizuru. Na društvenim mrežama se čak počelo nagađati da se glumac podvrgnuo transplantaciji kose ili da, eventualno, nosi periku ili tupe. Strani mediji idu korak i dalje te se nagađa kako redovno ide i na zatezanje lica i botoks.

Frontmen je do sada potvrdio samo korekciju nosa.

- Više ne sliči na sebe - jedan je od komentara ispod slike.

- Trebao je ostaviti lice na miru - još je jedan od komentara.

Najčitaniji članci