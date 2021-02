Kontroverzni roker Axl Rose poznat je po neobuzdanom ponašanju, tučnjavama, tužbama i odličnom vokalu. Njegov apetit za destrukcijom i opasnim ponašanjem ima korijene u divljoj i problematičnoj mladosti i djetinjstvu. Frontmen benda Guns'n'Roses živi kako i pjeva, kaže on, a iza sebe ostavlja niz uništenih hotelskih soba, napuštenih žena i divljih koncerata. Danas slavi 59. rođendan.

Problematični je klinac, kažu oni koji su ga tada poznavali, bio super inteligentan ali u isto vrijeme i očajan učenik. Padao je razrede i ponavljao ispite. Kada bi se malo potrudio uvijek bi bio u top tri posto učenika po rezultatima. Svaki puta kada bi pao razred ili izletio iz škole počeo bi, kaže u polu-šali, smišljati vlastiti kurikulum.



- Morao sam čitati knjige, pjevati pjesme i crtati slike stvari koje me uopće ne zanimaju. Kada sam finalno napustio školu napokon sam imao priliku baviti se temama koje mene zanimaju, to je bila kao neka Axlova škola - rekao je Axl o svom školovanju.

Glazbom se morao baviti tako da njegov očuh za to ne sazna, jer mu je vjera branila (bio je pentekostalni svećenik) da se u kući sluša glasna profana glazba.



- Prijatelji bi me nazvali i puštali mi hitove preko telefona, a ja bi se pravio da razgovaramo - kaže Axl o tome kako je pratio rock scenu kao klinac. On i njegovi prijatelji su, kaže pjevač, neprestano bio u nevolji. Redovito su se susretali i s policijom, a na tu temu je u njegovom rodnom Lafayetteu u Indiani sačuvano mnogo pisanih dokaza.





- Mjesece sam proveo u zatvoru radi različitih sranja, onda sam shvatio da ako se ne priberem ću život provesti iza rešetaka. U Lafayetteu su nas murjaci mrzili. Dizali su tužbe čak i kada bi frajer s kojim sam se potukao rekao da me ne želi voditi na sud - rekao je Axl u jednom intervjuu.

Policija mu je ostala u tako lošem sjećanju da čak i danas kada posjeti obitelj u Indiani trudi se izbjeći svaki susret s lokalnim šerifima. Bolje sreće nije bio niti u Kaliforniji, iako je se nakon boravka tamo ipak proslavio pa je lakše izbjegavao uhićenja. Rose je do 17. godine vjerovao da mu je očuh zapravo biološki otac, a istinu je shvatio kada je kod kuće pronašao neke dokumente iz kojih je shvatio istinu. Onda je promijenio ime iz William Bruce Bailey natrag u William Bruce Rose Jr. No, i biološki otac i poočim bili su, kaže Axl, čudovišta. Njegova je majka imala samo 16 godina kada je ostala trudna, a nakon prekida Rose Sr. je dvogodišnjeg sina oteo. Axl se u odrasloj dobi podvrgnuo kontroverznoj regresijskoj terapiji kroz koju se može prisjetiti bivših života, ali i sjećanja iz ranog djetinjstva.

- Sjećam se otmice, igle i groznih trenutaka. Tata me seksualno zlostavljao, a bio je grozan i prema mami. Zato i imam tako s***n odnos sa ženama i seks povezujem s moći - rekao je jednom iskreno.

Njegov odnos sa majkom nije bio ništa zdraviji. Bio je, kaže, oduvijek svjestan da je bio neželjeno dijete, a kada je u njihov život ušao očuh mama je baš uvijek stavljala njega ispred sina.

- Gledala je kako me otac mlati i nikada nije stala na moju stranu. Moj je očuh najopasnije stvorenje na svijetu - rekao je Rose o pentekostalnom svećeniku koji je ujedno i otac njegove polusestre Amy Bailey koja je godinama vodila fan klub benda i putovala s njima.

- Nije nam dao da gledamo scene ljubljenja ili seksa, bilo smo toliko indoktrinirani da smo upozoravali jedno drugo ako ne bi na vrijeme okrenuli glavu od televizora. Amy i mene tukao je čim bi se ukazala prilika - rekao je Axl koji je vjerojatno jedino sa sestrom, kada je riječ o ženama u njegovom životu, imao normalan odnos. Njegov kratki brak s Erin Everly započeo je tako da se Axl pojavio u njezinoj kući i rekao da će se ubiti ukoliko se ona ne uda za njega.

- Ponekad smo bili krasni jedno prema drugome jer su djeca u nama bili najbolji prijatelji. Ostatak vremena je bio pakao - rekao je Rose o ženi koja je bila inspiracija za veliki hit "Sweet Child O' Mine".

Nakon Everly prohodao je s manekenkom Stephanie Seymour čiju je smrt oplakivao u "November Rain". Kada su 1993. godine razvrgnuli zaruke Rose je tužio Seymour radi napada, a manekenka je digla protutužbu te rekla kako se branila od agresivnog rokera. Na kraju su se oko odštete dogovorili van suda. Za veliki dio svojih problema Rose okrivljuje pranje mozga koje je doživio kao klinac. Radi toga, kaže, ne poštuje organiziranu religiju iako i sam u nešto vjeruje. Iako mu je radi trauma dijagnosticirana manična-depresija i propisana terapija litijem Rose se odbijao liječiti. Upravo se tada okrenuo "prirodnim" lijekovima i regresoterapiji preko koje se, kaže, sjetio ne samo zlostavljanja od strane biološkog oca već i prošlih života. Najviše ga je živcirala dosada. Nju bi, priznao je u jednom intervjuu, kratio drogom i razbijanjem hotelskih soba, pa su Guns'n'Roses postali pa gotovo sinonim za kaos i destrukciju.

- Na početku sam rezao sam sebe, ali sam shvatio da je manje opasno ako samo razbijem cijelu sobu - rekao je Axl. Gitarist Slash, koji je bend napustio 1996. godine i nedavno se ponovno vratio, svojedobno je zaključio kako nikada nije upoznao nekoga tko je "veći magnet za nevolju od Axla, njemu će se baš uvijek nešto dogoditi".

Axl se, osim sam sa sobom, znao razračunavati i sa obožavateljima pa je tako 1991. godine u američkom gradu St. Louisu skočio sa pozornice i nasrnuo na obožavatelja koji je sa sobom nosio kameru, što je bilo strogo zabranjeno. Vratio se na pozornicu, bacio kameru u pod i na mikrofon rekao da "zahvaljujući jadnom osiguranju ja sada idem doma". To je započelo kolektivnu tučnjavu koja je rezultirala sa 60 ozljeda, 16 uhićenja i 200.000 dolara kazne. Do danas su strogo zabranjeni u St. Louisu. I najveći obožavatelji benda mrze što njihovi koncerti često satima kasne upravo radi Axla, ili ih on pak ranije privede kraju jer ga "boli grlo", ili nešto slično tome. Mnogi ih organizatori kategorički odbijaju angažirati jer su poznati po tome da se ponekada čak i - ne pojave. U problemima u ponašanju puno mu je pomogla, kaže, terapija i prirodni lijekovi, dok njegovi poznanici kažu kako "s njime nikad ne znaš na čemu si, niti što će se sljedeće dogoditi".

- Kad ljudi kažu da sam ja kao neki histerični dvogodišnjak, potpuno su u pravu. Ja sam nabrijani, ljuti i agresivni dvogodišnjak. Kad on izviri niti ovaj odrasli Axl Rose ne može ga kontrolirati - priznaje roker.