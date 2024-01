Gabi i Mislav uživaju, a u svemu im pomaže njegova mama: 'Ma one su se udružile protiv mene'

Dobro je to, kliknuli smo i stvarno se dobro slažemo. Njoj su se te neke kockice posložile, našla je tu i posao kod nas u selu. Ima koji metar do posla, rekao je Mislav Dekalić (39) o Gabrijeli Juraja (19) u koju se zaljubio u 16. sezoni 'Ljubav je na selu'. Par sada i živi zajedno nedaleko od Bjelovara, a detalje zajedničkog života otkrili su za RTL.

'Da nema nje, bili bismo gladni i žedni'

Veliku pomoć dobili su od Mislavove majke koja paru kuha kada oni imaju poslovne obaveze.

- Uglavnom sad dok su nam tako rasporedi pretrpani skuha nam njegova mama. Stvarno, da nema nje mislim da bismo bili i gladni i žedni jer ništa ne stignemo - rekla je Gabi.

Foto: RTL

'Pravi mi posebna jela'

Dodala je i kako ju je Mislavova obitelj odmah prihvatila.

- Da, njegova mama me stvarno prihvatila kao kćer. Predivno me tretira i brine se za mene. I kad nisam dobro, uvijek pita kako sam i skuha mi čaj i napravi posebno jelo za mene, pošto ne jedem većinu stvari koje jedu oni tako da stvarno me pazi i mazi jako puno - priznala je Gabi.

'Udružile su se protiv mene'

- Gabrijela i mama su se udružile protiv mene. Naravno, sve je to kroz šalu. Može i ona sama reći da je prihvaćena, kao kći. Super se slažu - dodao je Mislav.

Foto: RTL

POSLUŠAJTE ZANIMLJIV SAVJET KOJI JE JAGODA KUMRIĆ DOBILA OD SVOJE 'BABE':