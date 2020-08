Gabriela Spanic je zaledila lice: 'Daj popusti malo s botoksom'

Nekoć je možda bila seks simbol, no ako je sudeći po objavama na društvenim mrežama, Spanic danas sve više nalikuje na voštanu figuru. Obožavatelji su joj poručili da bi trebala stati s botoksom

<p>Glumica <strong>Gabriela Spanic </strong>(46) se nakon meksičke sapunice 'Otimačica' proslavila diljem svijeta. Bila je prepoznatljiva po savršenim crtama lica, a ova Venezuelka 90-ih je glasila za jednu od najtraženijih glumica na području Južne Amerike.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gdje su danas glumice meksičkih sapunica?</strong></p><p>Gabriela, inače hrvatskih korijena, i danas izgleda mladoliko. No sve je očitije kako je pomoć potražila u estetskoj kirurgiji. U prilog tome idu njezine posljednje objavljene fotografije na Instagramu. Osmijeh joj je zaleđen, a na licu nema niti jednu boru. Obožavatelji su joj poručili kako je i dalje jako lijepa, ali su joj savjetovali neka malo popusti s botoksom.</p><p>Takve komentare glumica redovito dobiva već godinama, no zadovoljna je svojim izgledom i čini se kako ne planira ništa mijenjati. </p><p>Nekoć je možda bila seks simbol, no ako je suditi po objavama na društvenim mrežama, Spanic danas sve više nalikuje na voštanu figuru.</p><p>Inače, ova glumica nema problema s golišavim fotografijama, što je dokazala prije desetak godina kada je skinula sve krpice sa sebe i potpuno gola pozirala za rujansko izdanje meksičkog erotskog časopisa H Extremo. Sada svim snagama nastoji zadržati mladenački izgled, što joj mnogi zamjeraju jer smatraju kako je pretjerala s informacijama. </p>