Gabrijela je oduševila žiri: 'Ovo se rađa jednom u sto godina'

U trećoj epizodi 'Supertalenta' dobili smo i treći zlatni gumb, a on je pripao 14-godišnjoj Gabrijeli Braičić čija je izvedba pjesme 'I am changing' izula žiri iz cipela, a najviše oduševljen bio je Janko koji je i stisnuo zlatni gumb te tako Gabrijelu lansirao u polufinale.

- Dobar je bio nastup. Ovo ti meni nije ni da ni ne, jer ovo je zlatni gumb! Jedva čekam da te slušamo opet - poručio joj je Janko, a Martina je oduševljeno komentirala: „Doista se nema što reći. Ovo nema veze s ovozemaljskim talentima. Ovako nešto se rađa jedanput u 100 godinu, ti toga moraš biti svjesna!“

Foto: NOVA TV

Divljenje žirija i četiri glasa da osvojili su The Pillers, braća Darko i Danijel oduševivši ih svojim vještim muziciranjem na violini i harmonici.

- To je to! Toliko ste senzacionalni, ali prvenstveno toliko ste vrhunski glazbenici da sam ja užasno sretna i ponosna da dva takva glazbenika imamo u Supertalentu, a uz sve to apsolutno ste sposobni prijeći tu granicu klasičnog i ponuditi nešto više te pokazati ono što svaki klasično školovan glazbenik živi, a to je red, rad i disciplina, a cilj već koji si svatko odredi od nas - oduševljena je bila Martina, a Maja je komentirala: „Dečki, vi ste fenomenalni. Nemam vam što reći, jedva čekam da nam dođete ponovno!“

Foto: NOVA TV

Preko 30 pari nogu prodrmalo je pozornicu Supertalenta, i od žirija plesna skupina Step'n'jazz iz Dubrovnika osvojila četiri glasa da.- Sviđaju mi se vaše boje, sviđa mi se kako ste se pripremili, posložili koreografiju, energija s kojom ste došli je stvarno zarazna i onaj tko ne voli step, mora vas voljeti. Bili ste super i želim vas vidjeti opet - kazao im je Davor, a s njim se složila i Martina.

Foto: NOVA TV

Hayfor Okine iz Gane žiriju je prezentirao svoju vještinu balansiranja s nožem i čašama. Najprije je Hayfor na nožu, kojega je držao među zubima, balansirao s čašama, a potom je na nož stavio i balon na kojemu je bio svijećnjak. U triku mu je asistirala Martina.

- Ja sam potpuno očarana impresionirana! Čini se nemogućim i da nisam bila na pozornici možda bih čak posumnjala u neki trik. Ja sam krajnje impresionirana - rekla je Tomčić.

Foto: NOVA TV

Talijan Lorenzo Guslandi, talijanski, državni i svjetski prvak u rolanju, prezentirao je svoju vještinu freestyle rolanja.

- Ovo je bilo jako moćno i svidjelo mi se - zaključio je Davor, a točka se također jako svidjela i Janku.

Foto: NOVA TV

Posejdonovi trozupci imali su ideju osvojiti žiri parodijom na sinkronizirano plivanje, no to im nije u potpunosti pošlo za rukom. Dok su Janko i Davor bili oduševljeni, Martina i Maja su im stisnule iks, no Maja je na kraju ipak povukla svoj.

- Ja sam tek sada zapravo shvatila da vi niste ludi, nego da se vi šalite i da je ovo parodija, pa bih ja poništila svoj iks. Sviđa mi se doza ludosti da dva lika koja nisu baš fizički spremni za golotinju se pokažu na televiziji. Vidim da je vama to za dozu smijeha i zezancije potpuno normalna stvar. Volim dobru zezanciju i vas dvojica mi se činite kao dva kul dečka. Nije to tako loše bilo - rekla im je Maja, a Martina koja nije promijenila mišljenje.

- Ono što nisam vidjela kod vas je uvjerljivost u svemu. Ok je raditi parodiju, ali u svemu tome treba biti puno promišljenije, puno izrađenije, jer ovako ostajete na jednom plitkom, amaterskom, podcjenjivačkom nivou, a to ne - rekla je Martina.

Foto: NOVA TV

Natjecateljica Darija Brnić, koja se predstavila vlastitom poezijom uspjela je podijeliti žiri. Dok su Martina i Janko glasali za Darijin prolazak u daljnje natjecanje, Maja i Davor rekli su joj ne.

- Mislim da je razlog zašto ste Martinu uspjeli uvući je taj što je Vaša emocija iskrena, a to je najbitnija stvar kod bilo koje interpretacije. Za ovo treba puno hrabrosti, vi ste to uspjeli, tako da bravo, svaka Vam čast - poručio joj je Janko, a Davor je komentirao: „Nisam prodrman, nisam uzdrman i ne plačem što ne znači da nije bilo dobro. Smiješ slobodno plakati.“

Foto: NOVA TV

Buđenje prirode uprizorila je Irma Vujić, spiritualnog imena Akasha. U svoj ples Irma je ubacila i twerk, a na iznenađenje mnogih jedino da dala joj je Martina.

- Meni se ovaj performans jako svidio. Mislim da super plešeš i da dobro vladaš tijelom i svim potrebnim izolacijama. Naravno ovaj moment s twerkom je već past tense priča i to nije sad bilo nešto jako fora, ali se uklapalo u ovu priroda priču - komentirala je Martina.

- Tvoj ples je definitivno dobar. Meni bi idealno pasao nekom obrednom plesu u nekom plemenu s manje reflektora i s manje ovih show elemenata - zaključio je Davor.

Foto: NOVA TV

Natjecatelj koji je dobio ne četiri iksa od žirija već njih dvanaest bio je Zvonimir Lešić. Zvonimir se naime predstavio žiriju svojom prvom pjesmom 'Julija', a nakon što im je Janko otkrio da je na YouTube poslušao njegovu pjesmu 'Votka' Maja je tražila i da im to otpjeva, no četiri iksa ubrzo su prekinula Zvonimirovu izvedbu. Treća sreća ipak nije bila na Zvonimirovoj strani, pa je opet dobio četiri iksa, no njegova pjesma ipak se svidjela dijelu žirija.

Foto: NOVA TV

- Postoje pjevači određenog estradnog statusa koji imaju tekstove koje ja naprosto ne cijenim. Vaši tekstovi idu u tom smjeru, a nemate pritom estradni status, niste ga još razvili, niti estradni stav. Pjevani glas sam po sebi čak i ima jednu lijepu okruglu boju, međutim vokalna izvedba nije na razini onoga što možemo nazvati supertalentom i svakako nije ono što mi tražimo. Hvala što ste došli - poručila mu je Martina, a Davor je komentirao kako bi njegove pjesme postigle sigurno uspjeh ukoliko bi ih netko drugi otpjevao.

- Ja se ne sjećam da je netko doveden u situaciju da netko tri puta dobije četiri iksa i ispričavam se na tome. Ono što smo rekli, pjevanje stvarno je za crveni gumb, a htjeli smo tekst čuti - zaključio je Janko.

Foto: NOVA TV

Iako se vidjelo da je natjecateljica Anita Težački uživala u svom pjevanju, njezina izvedba nije se svidjela žiriju koji se nije libio stisnuti iks.

- Vi pjevati ne znate, niste za scenu, ne fali Vam osobne motivacije. Ne ulazim u to tko vam hrani taj dio osobnosti. Za mene osobno ste apsolutna noćna mora, a za jedan dobar dio gledateljstva ispunjenje njihovog sna. Da li ćete to razumjeti, prepuštam vama - komentirala je Martina, a nakon što je Anita otpjevala i dio pjesme Jelene Rozge, Maja je zaključila: „Nakon ovoga mislim da je karijera Jelene Rozge u velikom padu.“

Foto: NOVA TV

