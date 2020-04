GaGa rasturila s glazbenim gigantima: 'Najbolja izvedba'

U svijetu vlada pandemija korona virusa, a oni koji u ovoj situaciji trpe su i glazbenici koji ne mogu pripremati koncerte za svoje obožavatelje. No, mnogi od njih su u ovoj situaciji pokazali velikodušnost i dali potporu svojoj publici na koju nisu zaboravili ni u teškim trenucima. Tu se pronašla Lady Gaga, (34) koja je organizirala virtualni live koncert za cijeli svijet i sve oduševila.

Jedna od najpopularnijih pjevačica današnjice event je nazvala 'One World: Together At Home', a okupila je velike glazbene zvijezde koje su zapjevale i prikupljale pomoć pomoć. Lady GaGa je na ovaj način odlučila odati priznanje zdravstvenim radnicima koji riskiraju svoje zdravlje u borbi protiv korona virusa, ali i dodatni podići svijest o pandemiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Koncert je prema našem vremenu počeo jučer u 20:00 sati i trajao sve do 7:00 sati u jutro. Od velikih zvijezda zapjevali su Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong iz Green Daya, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Lizzo, Paul McCartney, Stevie Wonder i mnogi drugi.

Spektakularna GaGa zapjevala je pak sa svojim kolegama. S divom Celine Dion (52), Andreom Bocellijem (52), Johnom Legendom (41) i pijanistom Lang Langom (37) udružila je snage i zajedno su otpjevali opuštajuću izvedbu pjesme 'The Prayer'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Čini se kako se ova izvedba dojmila mnogih, a na Instagramu su je gledatelji pohvalili.

- Najbolja izvedba večeri - jedan je od komentara.

Foto: Instagram/Screenshoot

Prijenos cijelog koncerta se mogao pratiti na raznim medijskim platformama i društvenim mrežama poput YouTubea, Facebooka, Twittera, gdje se sada mogu pronaći samo riječi hvale gledatelja iz cijeloga svijeta.

- Ovaj koncert bio je toliko inspirativan. Svaki od ovih talentiranih glazbenika me dirnuo u dušu. Ne mogu opisati koliko volim Lady GaGu - jedan je od komentara.

Sve izvedbe pratile su poruke podrške i pozive na odgovornost. GaGa je u koncert uključila dirljive snimke ljudi u izolaciji diljem svijeta, a u live stream uključili su i zdravstvene radnike koji dijele svoja iskustva rada na prvoj crti obrane protiv korona virusa. Na ovaj je način odlučila odati priznanje zdravstvenim radnicima koji riskiraju svoje zdravlje u borbi protiv korona virusa, ali i dodatno podići svijest o pandemiji.

U ovu humanitarnu akciju uključili su se i predstavnici mnogih vlada diljem svijeta koji su pozvali sve da udvostruče svoje napore u borbi protiv korona virusa, podrže Svjetsku zdravstvenu organizaciju i znanstvenike koji neumorno rade na dijagnostičkim testovima i pronalasku cjepiva koje će biti pristupačno svima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Muzika