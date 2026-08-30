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OZBILJNA OZLJEDA

Gal Gadot zbog snimanja novog filma završila na štakama

Piše 24sata,
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Gal Gadot zbog snimanja novog filma završila na štakama
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Kako bi se pripremila za ulogu, Gadot je devet mjeseci trenirala s olimpijskim trenerom koji ju je učio kako 'trčati na pravi način'. Priznala je da je prije ove uloge imala averziju prema trčanju

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Glumica Gal Gadot (41) snimanje svog posljednjeg akcijskog trilera "The Runner" dobro će zapamtiti. Fizički zahtjevna uloga dovela ju je do krajnjih granica i ozbiljne ozljede, zbog koje je posljednje scene odradila na štakama.

U filmu, koji na streaming servis Prime Video stiže 2. rujna, Gadot glumi londonsku odvjetnicu čiji je sin otet. Kako bi ga spasila, mora slijediti niz naredbi koje je uvlače u smrtonosnu utrku s vremenom kroz ulice Londona.

The Academy Women's Luncheon in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Glumica je otkrila da je ozljedu zadobila pred sam kraj produkcije u Londonu.

- Film sam završila na štakama. U jednom trenutku slomila sam stopala i to je bio kraj - podijelila je Gadot, dodavši da joj je nakon toga bio potreban oporavak. Produkcija je morala prilagoditi raspored kako bi snimili preostale scene.

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- Čini mi se da smo nakon višemjesečnog trčanja iscrpili samu ideju trčanja za mene - rekla je.

Foto: Instagram/Gal Gadot

Trailer za film jasno pokazuje koliko je truda uložila, trčeći kroz različite četvrti i po željezničkim prugama kako bi spasila sina.

Kako bi se pripremila za ulogu, Gadot je devet mjeseci trenirala s olimpijskim trenerom koji ju je učio kako "trčati na pravi način". Priznala je da je prije ove uloge imala averziju prema trčanju, a svoj je stil u šali usporedila s likom Phoebe iz serije "Prijatelji".

- Iako sam u karijeri snimila mnogo akcijskih filmova, nikada nisam radila na filmu gdje trčim svaki dan, po cijeli dan - objasnila je.

Nakon napornog snimanja i ozljede, glumica se u potpunosti oporavila i kaže da je "spremna ponovno se baciti na posao". Akcijski triler "The Runner" režirao je Kevin Macdonald, a uz Gadot u filmu glume i Damian Lewis, Rory Wilmot i Afred Enoch.

*uz korištenje AI-ja

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