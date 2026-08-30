Gal Gadot zbog snimanja novog filma završila na štakama

Glumica Gal Gadot (41) snimanje svog posljednjeg akcijskog trilera "The Runner" dobro će zapamtiti. Fizički zahtjevna uloga dovela ju je do krajnjih granica i ozbiljne ozljede, zbog koje je posljednje scene odradila na štakama.

U filmu, koji na streaming servis Prime Video stiže 2. rujna, Gadot glumi londonsku odvjetnicu čiji je sin otet. Kako bi ga spasila, mora slijediti niz naredbi koje je uvlače u smrtonosnu utrku s vremenom kroz ulice Londona.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Glumica je otkrila da je ozljedu zadobila pred sam kraj produkcije u Londonu.

- Film sam završila na štakama. U jednom trenutku slomila sam stopala i to je bio kraj - podijelila je Gadot, dodavši da joj je nakon toga bio potreban oporavak. Produkcija je morala prilagoditi raspored kako bi snimili preostale scene.

- Čini mi se da smo nakon višemjesečnog trčanja iscrpili samu ideju trčanja za mene - rekla je.

Foto: Instagram/Gal Gadot

Trailer za film jasno pokazuje koliko je truda uložila, trčeći kroz različite četvrti i po željezničkim prugama kako bi spasila sina.

Kako bi se pripremila za ulogu, Gadot je devet mjeseci trenirala s olimpijskim trenerom koji ju je učio kako "trčati na pravi način". Priznala je da je prije ove uloge imala averziju prema trčanju, a svoj je stil u šali usporedila s likom Phoebe iz serije "Prijatelji".

- Iako sam u karijeri snimila mnogo akcijskih filmova, nikada nisam radila na filmu gdje trčim svaki dan, po cijeli dan - objasnila je.

Nakon napornog snimanja i ozljede, glumica se u potpunosti oporavila i kaže da je "spremna ponovno se baciti na posao". Akcijski triler "The Runner" režirao je Kevin Macdonald, a uz Gadot u filmu glume i Damian Lewis, Rory Wilmot i Afred Enoch.

*uz korištenje AI-ja