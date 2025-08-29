Gal Gadot neće doći u Veneciju na festival: Poznato je i zašto

Gal Gadot (40) se neće pojaviti na crvenom tepihu u Veneciji. Naime, izraelska glumica odustala je od Filmskog festivala u Veneciji zbog političkog spora oko toga treba li tamo sudjelovati. Inače, Gadot je zvijezda filma 'In The Hand of Dante' koji će ove godine biti premijerno prikazan u Veneciji. Gadot i njezin kolega iz filma, Gerard Butler (55) su pod pritiskom jer su navodno podržali Izrael tijekom vojne kampanje u Gazi.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Trenutno vlada strah da bi glumica mogla djelovati kao 'gromobran' usred planiranih demonstracija protiv Izraela, koje će sigurno poremetiti crveni tepih u subotu. Novost je da će od ove godine tamo biti postavljene jake sigurnosne mjere, odnosno u središtu festivala bit će čelični prsten. Isto tako, na ulazu će biti skeneri za tijelo, a provjeravat će se i torbe, a uz to bit će potrebne i sigurnosne propusnice.

Inače, udruga Artisit4Palestine od organizatora Venecijanskog festivala zatražila je da se pozivi Gadot i Butlera, kao i ostalih koji aktivno podržavaju djelovanje Izraela, povuku. Direktor festivala Alberto Barbero (75) potvrdio je da glumica ipak ne dolazi u Veneciju, no uz to je poslao i poruku da je talijanska kulturna institucija, mjesto otvorenosti i rasprave koje ne cenzurira nikoga.

- Zamoljeni smo da odbijemo pozive umjetnicima - to nećemo učiniti, ako žele biti ovdje, bit će ovdje. S druge strane, nikada nismo oklijevali jasno izraziti našu ogromnu tugu i patnju zbog onoga što se događa u Gazi i Palestini. Smrt civila, a posebno djece koja su žrtve, kolateralna je šteta rata koji nitko još nije uspio zaustaviti.- rekao je Barbero.

S druge strane, javila se i Isabella De Monte, zastupnica stranke Forza Italia i zamjenica voditelja odjela za vanjske poslove.

- Gadotin jedini zločin je to što je Izraelka, a Venecijanski festival zaslužuje poštovanje - prokomentirala je De Monte.

Također, ranije ovog mjeseca, Gadot je progovorila o komercijalnom neuspjehu Disneyjeve Snjeguljice, u kojoj je glumila Zlu kraljicu. U izraelskoj talk show emisiji otkrila je da istinski uživala u snimanju i dobro se zabavila s radeći s Rachel Zegler. Sveukupno film je zaradio ukupno 200 milijuna dolara, uz produkcijski budžet od 270 milijuna dolara s marketinškim troškovima od oko 80 milijuna dolara.

- Bila sam uvjerena da će film biti veliki hit. A onda se dogodio 7. listopada i ono što se dogodilo posvuda u različitim industrijama, ne samo u Hollywoodu, bio je veliki pritisak na slavne osobe, glumce, kreatore da objavljuju protiv Izraela - započela je Gadot.

- I dogodilo se. Uvijek mogu objasniti i pokušati ljudima u svijetu dati kontekst o situaciji i stvarnosti u Izraelu, i to uvijek činim. Ali na kraju, ljudi sami odluče. I bila sam razočarana što je film bio nevjerojatno pogođen svim tim i što nije dobro prošao na kino blagajnama. Ali to je što jest, nešto dobiješ, nešto izgubiš - nastavila je glumica.

Inače, u Veneciji će premijerno biti prikazana i drama o Gazi, 'The Voice of Hind Rajab', u kojem su Brad Pitt, uz glavne glumce Joaquin Phoenix i Rooney Mara, također glavni producent. Film je u režiji tuniskog redatelja Kaouther Bena Hani, koji je nominiran i za Oscara, a govori o Hind Rajab, mladoj palestinskoj djevojci koju su prošle godine ubili izraelski vojnici u Gazi zajedno s još šest njezinih članova obitelji kada su bježali iz Gaze.