Gatuzo: "Trudimo se da svaki album bude korak naprijed te da ima svoju priču i temu"

Rock sastav Gatuzo, jedan od najenergičnijih bendova domaće scene, uskoro svira pred zagrebačkom publikom. Gatuzo djeluje od 2004. godine i prepoznatljiv je po energičnom spoju garažnog, blues i alternativnog rocka, obilježenom sirovim izrazom, snažnim emocijama i zaraznim rifovima. Bend predvode Damir Trkulja – Šiljo (vokal, gitara) i Goran Martinjak (bubnjevi), uz saksofonista Marina Živkovića i basista Slavena Špoljarića. Tijekom karijere održali su niz zapaženih nastupa diljem Hrvatske i izgradili status jednog od najvažnijih domaćih rock sastava.

Upravo Damir Trkulja - Šiljo u intervjuu nam je ispričao pozadinu karijere, prisjetio se početaka benda te je otkrio što publiku očekuje na koncertu u Vintage Industrial Baru 22. travnja. Komentirao je kako se razvoj njihova zvuka događao kroz godine.

- Na početku smo djelovali kao duo (gitara i bubnjevi), kasnije smo uveli bas, a prije pet godina i saksofon. Prva dva albuma bila su dosta nabrijana, rekao bih „u glavu“, što je bilo u skladu s godinama. Kako se razvijaš kao čovjek, to se neminovno reflektira i na glazbu — ajmo reći da smo od jednog alter pristupa došli do nečega što danas ima i indie moment - istaknuo je te je dodao za što smatra da je bio ključni trenutak karijeri koji ih je učvrstio kao jedan od najautentičnijih hrvatskih rock sastava.

- Mislim da je u tome što smo s vremenom izgradili vlastiti sound i prepoznatljivost. Trudimo se da svaki album bude korak naprijed i da ima svoju priču i temu. Također, na koncertima nam je fokus isključivo na glazbi, bez dodatnih sadržaja i „parade zabave“, i vjerujem da je i to dio naše autentičnosti - ističe Trkulja. Glazbenik je komentirao i za koji koncert smatra da je bio najupečatljiviji u njihovoj karijeri.

Zagreb: Koncert grupe Gatuzo na festivalu Brija?nica | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Teško je izdvojiti jedan koncert, stvarno ih je bilo puno. Svaki ima svoju priču i energiju. Možda jedan upečatljiv moment – na promociji albuma „Gdje idemo“ u Kinu Grič bacio sam gitaru u zrak, nisam je baš najbolje ulovio i kako je pala, razbila mi je arkadu. U tom trenutku nisam ni primijetio, tek kasnije sam shvatio da mi je košulja krvava - prisjetio se. Gatuzo su osnovali on i Goran Martinjak, koji se poznaju još od srednje škole, a dijele pozornicu još od onda.

- Ljudi su dolazili i odlazili, ali ti odlasci nikad nisu bili rezultat konflikta, nego životnih okolnosti. Sa svima smo ostali u dobrim odnosima - rekao je. Album "Subota" iz 2025. snimili su uživo u studiju, a kažu kako ga nisu planirali snimiti na taj način.

- Novi materijal smo intenzivno uvježbavali i kad smo krenuli snimati, osjetio sam kao producent da sve funkcionira u tom formatu. Nije bilo potrebe za snimanjem po kanalima. Na kraju smo album snimili u dva sessiona — i mislim da su oba bila u subotu - komentira nam glazbenik.

- Pjesma “Ptica” otvara album i uvodi u njegovu atmosferu. Ona postavlja ton cijele priče, koja se dalje razvija kroz ostale pjesme. Tekstualno se bavi pitanjem slobode i osobnog izbora, što je i jedna od ključnih linija albuma. Meni osobno možda najdraža pjesma - dodao je. Teme na albumu su dosta osobne i album u cjelini ima konceptualni okvir. Kreće od djetinjstva i osobnih trauma, pa sve do zadovoljstva i sreće. Otkrili su detalje nastupa u Vintage Industrial Baru.

- Fokus je na albumu „Subota“, ali odsvirat ćemo i stvari s ranijih izdanja. Imamo i jedno iznenađenje — premijerno ćemo izvesti novi materijal koji radimo sa legendom hrvatske rap scene Sašom Antićem. Projekt koji gradimo je bomba, toliko je vruć i intenzivan da jedva čekamo u Vintageu izvesti premijerno 2-3 stvari sa tog projekta Gatuzo x Buendija. Vintage je odličan prostor i važno mjesto za scenu, uvijek podržava glazbu i kulturu - otkrio je Damir Trkulja te je dodao i što publika može očekivati na tom koncertu.

- Jedan odličan koncert i stvarno dobar provod. S nama sviraju još dva odlična benda. Prvi su mladi zagrebački bend Charsi, pred kojima je vrijeme i koji tek dolaze, a drugi je velikan hrvatske rock scene i moj dragi prijatelj Zoran Čalić sa svojim bendom. Tako da će večer i atmosfera u Vintageu biti nabrijana i vesela - zaključio je. Kaže kako je za njega podrška obitelji ključna.

- Kod mene osobno moja „femili“ (žena i kćer) su velika inspiracija i podrška, i to je obostrano. Na kraju, radimo ono što volimo, a to je ključ za neki unutarnji mir i zadovoljstvo tj. sreću - iskren je glazbenik.