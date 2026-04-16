Četiri Tenora nastavila koncertni trijumf povodom jubileja

"Otvoriti koncertni niz na dan kada je Titanik udario santu leda 1912., a imati drugi koncert na dan kada je potonuo… Evo, vidjet ćemo kako ćemo mi proći", poručio je u šali Đani Stipaničev na početku sinoćnjeg koncerta kojim nastavljaju proslavu jubilarnih 10 godina zajedničkog djelovanja. Sudeći po toplini publike, dugotrajnom pljesku i atmosferi koja je rasla iz pjesme u pjesmu,. Cijeli je Lisinski uživao u glazbenom putovanju na kojem se se izmjenjivale arije, kancone, šansone, rock i pop klasici, ali i njihove najpoznatije izvedbe okupane sjajnom atmosferom. Jedino što je sinoć potonulo bili su umor i brige.

Već prvi trenutci dali su naslutiti posebnost večeri. Dok su se svjetla u dvorani prigušivala, a orkestar započeo prve taktove, glasovi Tenora nisu stigli s pozornice, nego iz publike. Đani Stipaničev, Filip Hozjak, Vladimir Garić i Marko Pecotić, ušli su u dvoranu među posjetitelje, dok se monumentalna "Nessun Dorma" širila svakim kutkom dvorane.

Foto: Igor Cecelja

Publika je sinoć uživala u prepoznatljivom repertoaru i glazbenom identitetu 4 Tenora uz pokoje iznenađenje. Od talijanskih klasika poput "Santa Lucia", preko popularnih izvedbi "Grande Amore", "Il Mondo" i "Volare", vlastitih uspješnica "Brod bez imena" i "Noćas te sanjam majko", do stranih hitova "Delilah", i "More Than Words", nizali su se trenuci snažne energije, nostalgije i vokalne virtuoznosti. Domaće pjesme dodatno su emotivno podigle dvoranu.

Program večeri bio je pažljivo složen, a sami Tenori istaknuli su kako nije bilo jednostavno sažeti desetljeće rada u jednoj večeri. Izvedbe su bile dodatno obogaćene moćnom orkestralnom pratnjom pod ravnanjem maestra Filipa Gjuda te energijom benda koji je večeri dao svježinu i ritam.

Foto: Igor Cecelja

Poseban dio večeri obilježile su solo izvedbe članova 4 Tenora, koje su dodatno istaknule njihovu individualnu vokalnu snagu i glazbenu svestranost. Svaki od njih donio je vlastiti trenutak emocije i interpretacije, a publika je svaku izvedbu nagradila snažnim pljeskom.

"Dečec, ti tak lepo popevaš, kak Pavarotti, al ta košulja… hjoj, zgledaš kak Mišo Kovač", prepričao je Filip Hozjak riječi voditelja jednog programa još dok je pohađao osnovnu glazbenu školu kada je za vrijeme jedne priredbe zaboravio zakopčati dugmad na košulji do kraja. "Ostala si uvijek ista" u njegovoj sinoćnjoj izvedbi pokazali su da može spojiti oboje, a u publici je kod nekih izmamila i pokoju suzu.

Foto: Igor Cecelja

Marko Pecotić Peco donio je snažnu interpretaciju "Carusa", pjesmu koja mu puno znači. Podsjetio je kako „Caruso“ govori o čovjeku na kraju života, prepunom boli i čežnje, dok u očima djevojke pronalazi posljednji tračak svjetla. Djelo je nastalo u čast legendarnog tenora Enrico Caruso, a napisao ga je talijanski kantautor Lucio Dalla.

Vladimir Garić sve je ostavio bez teksta izvedbom "Still Got The Blues" dodatno začinjenom njegovim umijećem na električnoj gitari. Unio neočekivanu energiju u atmosferu Lisinskog.

Đani Stipaničev emotivno je izveo "Gethsemane" iz rock opere "Jesus Christ Superstar", jedan od najsnažnijih nastupa večeri.

Dvoranom su se uglas pjevale "Mirno spavaj ružo moja" i "Ne diraj moju ljubav", dok su "Golubovi", nagrađeni stajaćim ovacijama, označili emotivni završetak službenog dijela večeri. No, ni nakon posljednjih taktova publika nije dopuštala Tenorima da siđu s pozornice.

Foto: Igor Cecelja

Prvi bis, "Tvoja zemlja", bio je emotivni vrhunac večeri, dok je prava eksplozija energije uslijedila s legendarnim "O Sole Mio", kojim je koncert zaključen u slavljeničkom i euforičnom tonu.

4 Tenora ne usporavaju s planovima za proslavu jubilarnih 10 godina rada – osim trećeg koncerta 5. svibnja u Zagrebu, u pripremi je i ljetna turneja. Ulaznice za koncert u Šibeniku 27. kolovoza već su u prodaji, a zapjevat će i u Rijeci, Dubrovniku, Korčuli i Splitu.