JAZZ KONCERT

Najveći hitovi Zagrebačkog festivala ispunili su jučer prepunu Tvornicu kulture

Najveći hitovi Zagrebačkog festivala ispunili su jučer prepunu Tvornicu kulture
10
Foto: Matej Grgić

Sinoć je Tvornica kulture bila mjesto glazbene čarolije uz najveće hitovi Zagrebačkog festivala u izvedbi Jazz orkestra HRT-a i vrhunskih solista

Najveći hitovi Zagrebačkog festivala, koji desetljećima oblikuju našu glazbenu scenu, u srijedu su navečer u Tvornici kulture zasjali u potpuno novom, elegantnom jazz aranžmanu. Publika je svjedočila jedinstvenom glazbenom spoju bezvremenskih hitova i raskošnih aranžmana u izvedbi Jazz orkestra HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera.

Foto: Matej Grgić

Matija Cvek otvorio je večer vrhunskom izvedbom emotivne pjesme "Golubovi", prizivajući duh starog Zagreba, da bi u drugom dijelu večeri moderniji zvuk donio svojom autorskom uspješnicom "Ptice", savršeno uklopljenom u jazz narativ. ToMa je s nevjerojatnom lakoćom iznio pjesmu "Još samo večeras", dok je u izvedbi "Tebi, grade moj" pokazao svu raskoš svog vokala, odajući počast metropoli na najljepši mogući način.

Goran Bošković podsjetio nas je na klasik "Prolazi sve", a atmosferu je dodatno ugrijao predivnom i nostalgičnom izvedbom "Prve ljubavi". Marko Kutlić  oduševio je interpretacijom kultne "Da sam ja netko", dok je njegov hommage Dini Dvorniku uz "Tebi pripadam" izazvao jednako oduševljenje. Martin Kosovec svojom je specifičnom bojom glasa i zrelošću izvedbe udahnuo novi život "Tvojoj zemlji", a ništa manje upečatljiv nije bio ni u izvedbi bezvremenske "Doris".

Foto: Matej Grgić

Antonela Doko svojom je prepoznatljivom interpretacijom podsjetila zašto su "Kuća za ptice" i "Dok razmišljam o nama" vječni temelji hrvatske glazbene enciklopedije, donoseći im dozu suvremene profinjenosti. Kedžo i Zsa Zsa ponovno su dokazali kako su fantastičan vokalni tandem; njihova izvedba "Ključa života" nagrađena je velikim pljeskom publike, dok je hit "Sve u meni se budi" u jazz aranžmanu zvučao svježije nego ikada. TransAkustik su uz poseban senzibilitet odradili blok posvećen divi Gabi Novak, pretvorivši "Pamtim samo sretne dane" i "On me voli na svoj način" u prave male jazz poslastice koje su zaokružile ovu magičnu večer. 

Foto: Matej Grgić

Ovaj spoj još jednom pokazuje kako jazz aranžmani savršeno ističu ljepote hrvatskih evergreena. Uz podršku virtuoznih instrumentalista, ovi su mega-hitovi dobili širinu i svježinu koja je ostavila snažan dojam na publiku.

"Ovo nije bio samo koncert, bio je to hommage gradu Zagrebu i festivalu koji je stvorio našu glazbenu povijest, ispričan jezikom modernog jazza. Svojevrsna je uvertira u 73. Zagrebački festival po redu koji se održava ovaj petak, 17, travnja, a koji će vjerujem iznjedriti također neke buduće evergreene", rekla je Lovorka Sršen, izvršna direktorica Zagrebačkog festivala. 

TVORNICA KULTURE, 15. TRAVNJA Najneobičniji spoj mega hitova Zagrebačkog festivala i jazza
Najneobičniji spoj mega hitova Zagrebačkog festivala i jazza

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Četiri Tenora nastavila koncertni trijumf povodom jubileja
LISINSKI NA NOGAMA

Četiri Tenora nastavila koncertni trijumf povodom jubileja

Lisinski je i sinoć, druge večeri zaredom, bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a 4 Tenora ponovno su koncertom spojili emociju, humor i vrhunsku vokalnu izvedbu
Gatuzo: "Trudimo se da svaki album bude korak naprijed te da ima svoju priču i temu"
INTERVJU ZA 24SATA

Gatuzo: "Trudimo se da svaki album bude korak naprijed te da ima svoju priču i temu"

Bend Gatuzo na sceni je već 20 godina, a okosnicu benda čine Damir Trkulja – Šiljo i Goran Martinjak. Upravo Trkulja u intervjuu za 24sata se prisjetio početaka benda te je otkrio detalje nastupa u Zagrebu.

