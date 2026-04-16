Najveći hitovi Zagrebačkog festivala ispunili su jučer prepunu Tvornicu kulture

Najveći hitovi Zagrebačkog festivala, koji desetljećima oblikuju našu glazbenu scenu, u srijedu su navečer u Tvornici kulture zasjali u potpuno novom, elegantnom jazz aranžmanu. Publika je svjedočila jedinstvenom glazbenom spoju bezvremenskih hitova i raskošnih aranžmana u izvedbi Jazz orkestra HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera.

Foto: Matej Grgić

Matija Cvek otvorio je večer vrhunskom izvedbom emotivne pjesme "Golubovi", prizivajući duh starog Zagreba, da bi u drugom dijelu večeri moderniji zvuk donio svojom autorskom uspješnicom "Ptice", savršeno uklopljenom u jazz narativ. ToMa je s nevjerojatnom lakoćom iznio pjesmu "Još samo večeras", dok je u izvedbi "Tebi, grade moj" pokazao svu raskoš svog vokala, odajući počast metropoli na najljepši mogući način.

Goran Bošković podsjetio nas je na klasik "Prolazi sve", a atmosferu je dodatno ugrijao predivnom i nostalgičnom izvedbom "Prve ljubavi". Marko Kutlić oduševio je interpretacijom kultne "Da sam ja netko", dok je njegov hommage Dini Dvorniku uz "Tebi pripadam" izazvao jednako oduševljenje. Martin Kosovec svojom je specifičnom bojom glasa i zrelošću izvedbe udahnuo novi život "Tvojoj zemlji", a ništa manje upečatljiv nije bio ni u izvedbi bezvremenske "Doris".

Antonela Doko svojom je prepoznatljivom interpretacijom podsjetila zašto su "Kuća za ptice" i "Dok razmišljam o nama" vječni temelji hrvatske glazbene enciklopedije, donoseći im dozu suvremene profinjenosti. Kedžo i Zsa Zsa ponovno su dokazali kako su fantastičan vokalni tandem; njihova izvedba "Ključa života" nagrađena je velikim pljeskom publike, dok je hit "Sve u meni se budi" u jazz aranžmanu zvučao svježije nego ikada. TransAkustik su uz poseban senzibilitet odradili blok posvećen divi Gabi Novak, pretvorivši "Pamtim samo sretne dane" i "On me voli na svoj način" u prave male jazz poslastice koje su zaokružile ovu magičnu večer.

Ovaj spoj još jednom pokazuje kako jazz aranžmani savršeno ističu ljepote hrvatskih evergreena. Uz podršku virtuoznih instrumentalista, ovi su mega-hitovi dobili širinu i svježinu koja je ostavila snažan dojam na publiku.

"Ovo nije bio samo koncert, bio je to hommage gradu Zagrebu i festivalu koji je stvorio našu glazbenu povijest, ispričan jezikom modernog jazza. Svojevrsna je uvertira u 73. Zagrebački festival po redu koji se održava ovaj petak, 17, travnja, a koji će vjerujem iznjedriti također neke buduće evergreene", rekla je Lovorka Sršen, izvršna direktorica Zagrebačkog festivala.