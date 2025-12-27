Obavijesti

Show

Komentari 0
POVODOM JUBILEJA

Gazde pokrenuli nagradnu igru: 'Tko nas raznježi pjevajući 'Trešnju' dobit će koncert...'

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 2 min
Gazde pokrenuli nagradnu igru: 'Tko nas raznježi pjevajući 'Trešnju' dobit će koncert...'
5
Foto: HRVOJE BANIć/KREšIMIR BRLIĆ

Tamburaški sastav poziva sve zainteresirane da snime svoju verziju pjesme 'Još i danas zamiriše trešnja'

Hrvatski tamburaški sastav Gazde ove godine obilježava 30. godišnjicu svog najvećeg hita 'Još i danas zamiriše trešnja'. Povodom jubileja, Croatia Records objavio je posebno vinilno izdanje s trinaest pjesama koje su obilježile karijeru benda, a tu je i nagradna igra koju je osmislio bend.

IMALI VELIKI KONCERT FOTO Pogledajte kako su Gazde napunile Dom sportova 1995.
FOTO Pogledajte kako su Gazde napunile Dom sportova 1995.

Bend je osnovan početkom devedesetih u zagrebačkom Markuševcu i već tri desetljeća spaja tradicionalni zvuk tambura s bubnjevima i energijom rock glazbe, stvarajući prepoznatljiv moderni zvuk koji je redefinirao tamburaški žanr i približio ga urbanoj publici.

- 'Trešnja' je svevremenska pjesma, ima duboku, a opet razumljivu poruku koju nije bilo lako prenijeti publici sa samo dvadeset godina, koliko smo svi u bandu imali kad smo je snimali 1995. Gazde su i tad bili drugačiji tamburaški sastav od mnogih drugih, a 'Trešnja' je tu posebnost još više naglasila. Autor Miroslav Rus posebno je na nju ponosan i kaže da mu je to najveći hit koji je ikad napisao. To je i danas hit pjesma te sam siguran da ćemo je svirati do kraja naše karijere na svim koncertima - ističe frontmen Marko Bujanović.

Foto: HRVOJE BANIć/KREšIMIR BRLIĆ

Uz vinil, Gazde su pokrenuli nagradnu igru za glazbenike i KUD-ove.

- Sudjelovanje je jednostavno, a nagrada vrijedna - cjelovečernji koncert benda u vašem mjestu. Naime, još jednom je u pitanju bezvremenska 'Trešnja', opće poznata među ljudima, a osobito među glazbenicima, kako u Hrvatskoj, tako i dijaspori. Poznato je da naš narod povezuje velika ljubav prema pjesmama, plesovima i nogometu. To najviše okuplja ljude. Mnogo smo puta upravo i svirali na koncertima koje su organizirali lokalni KUD-ovi i lokalni nogometni klubovi jer gotovo svako mjesto ima KUD i nogometni klub. Naravno, 'Trešnja' je odavno ušla u repertoar svih glazbenih sastava, što profesionalnih, što amaterskih, i naravno ne samo tamburaških. Dakle, svi koji sviraju ili pjevaju - bilo da su tamburaši, pop ili rock sastavi, gudači, puhači, zborovi - trebaju svoju verziju 'Trešnje' poslati u komentare ispod najave nagradne igre koju smo objavili na našem Facebooku i na Instagramu. Potom ćemo odabrati najoriginalniju izvedbu koja ostavlja najbolji dojam i jednostavno proglasiti pobjednika! Određeni utjecaj na izbor imat će i broj 'likeova'. Cilj nam je da svi za igru saznaju te da bez treme prijave i pošalju svoju sjajnu verziju pjesme. Honorar za koncert nećemo uzeti, nego ćemo svirati besplatno da se odužimo pobjednicima na trudu i sudjelovanju. Na koncertu ćemo Trešnju odsvirati s pobjednicima i sve skupa snimiti za uspomenu. Dakle, ljudi prijavite se bez puno razmišljanja i bez treme - pozivaju Gazde.

Foto: HRVOJE BANIć/KREšIMIR BRLIĆ

Bend ne staje s koncertnim planovima, a Valentinovo 2026. donosi veliki live spektakl.

- Na proslavi 30. godišnjice u prosincu 2023. uz nas su nastupili Antonija Šola, Predrag Martinjak, Neno Belan, Vladimir Kočiš Zec i Miroslav Škoro, a live izdanje biti će prigodno objavljeno za Valentinovo 2026. - najavljuju.

Foto: HRVOJE BANIć/KREšIMIR BRLIĆ

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Severina je otkrila gdje seli: Ovo su obrisi novog doma, tamo već odvela i majku
NOVI DOM

DOZNAJEMO Severina je otkrila gdje seli: Ovo su obrisi novog doma, tamo već odvela i majku

Severina je uz fotografije blagdanskog ugođaja u svom penthouseu u Zagrebu napisala da joj je to zadnji Božić u tom stanu. Dan prije majku je odvela u mogući novi dom, prostor za kojeg se vidi da je tek u izgradnji
Jedna od najljepših srpskih glumica trudna s hrvatskim nogometašem: 'Da, istina je'
STIŽE PRINOVA

Jedna od najljepših srpskih glumica trudna s hrvatskim nogometašem: 'Da, istina je'

Teodora Bjelica i Karlo Muhar čekaju bebu! Par se tajno oženio u ožujku prošle godine, a sada se veselim novim životnim ulogama
Nije J.Lo, ali je Lu: Joškovih 48 sati! Došao, ljubio studenticu i ujutro bio na treningu Cityja
PRVA KOJU JE POKAZAO

Nije J.Lo, ali je Lu: Joškovih 48 sati! Došao, ljubio studenticu i ujutro bio na treningu Cityja

Za Gvardiola nema predaha: odigrao tekmu, početkom tjedna doputovao kući, u srijedu ljubio, a u četvrtak već bio na treningu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025