Gazde pokrenuli nagradnu igru: 'Tko nas raznježi pjevajući 'Trešnju' dobit će koncert...'

Hrvatski tamburaški sastav Gazde ove godine obilježava 30. godišnjicu svog najvećeg hita 'Još i danas zamiriše trešnja'. Povodom jubileja, Croatia Records objavio je posebno vinilno izdanje s trinaest pjesama koje su obilježile karijeru benda, a tu je i nagradna igra koju je osmislio bend.

Bend je osnovan početkom devedesetih u zagrebačkom Markuševcu i već tri desetljeća spaja tradicionalni zvuk tambura s bubnjevima i energijom rock glazbe, stvarajući prepoznatljiv moderni zvuk koji je redefinirao tamburaški žanr i približio ga urbanoj publici.

- 'Trešnja' je svevremenska pjesma, ima duboku, a opet razumljivu poruku koju nije bilo lako prenijeti publici sa samo dvadeset godina, koliko smo svi u bandu imali kad smo je snimali 1995. Gazde su i tad bili drugačiji tamburaški sastav od mnogih drugih, a 'Trešnja' je tu posebnost još više naglasila. Autor Miroslav Rus posebno je na nju ponosan i kaže da mu je to najveći hit koji je ikad napisao. To je i danas hit pjesma te sam siguran da ćemo je svirati do kraja naše karijere na svim koncertima - ističe frontmen Marko Bujanović.

Uz vinil, Gazde su pokrenuli nagradnu igru za glazbenike i KUD-ove.

- Sudjelovanje je jednostavno, a nagrada vrijedna - cjelovečernji koncert benda u vašem mjestu. Naime, još jednom je u pitanju bezvremenska 'Trešnja', opće poznata među ljudima, a osobito među glazbenicima, kako u Hrvatskoj, tako i dijaspori. Poznato je da naš narod povezuje velika ljubav prema pjesmama, plesovima i nogometu. To najviše okuplja ljude. Mnogo smo puta upravo i svirali na koncertima koje su organizirali lokalni KUD-ovi i lokalni nogometni klubovi jer gotovo svako mjesto ima KUD i nogometni klub. Naravno, 'Trešnja' je odavno ušla u repertoar svih glazbenih sastava, što profesionalnih, što amaterskih, i naravno ne samo tamburaških. Dakle, svi koji sviraju ili pjevaju - bilo da su tamburaši, pop ili rock sastavi, gudači, puhači, zborovi - trebaju svoju verziju 'Trešnje' poslati u komentare ispod najave nagradne igre koju smo objavili na našem Facebooku i na Instagramu. Potom ćemo odabrati najoriginalniju izvedbu koja ostavlja najbolji dojam i jednostavno proglasiti pobjednika! Određeni utjecaj na izbor imat će i broj 'likeova'. Cilj nam je da svi za igru saznaju te da bez treme prijave i pošalju svoju sjajnu verziju pjesme. Honorar za koncert nećemo uzeti, nego ćemo svirati besplatno da se odužimo pobjednicima na trudu i sudjelovanju. Na koncertu ćemo Trešnju odsvirati s pobjednicima i sve skupa snimiti za uspomenu. Dakle, ljudi prijavite se bez puno razmišljanja i bez treme - pozivaju Gazde.

Bend ne staje s koncertnim planovima, a Valentinovo 2026. donosi veliki live spektakl.

- Na proslavi 30. godišnjice u prosincu 2023. uz nas su nastupili Antonija Šola, Predrag Martinjak, Neno Belan, Vladimir Kočiš Zec i Miroslav Škoro, a live izdanje biti će prigodno objavljeno za Valentinovo 2026. - najavljuju.

