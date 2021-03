Poznati zagrebački bend Gazde snimili su pjesmu 'Anamarija' koju su posvetili tragično preminuloj petnaestogodišnjoj djevojci Anamariji u prošlogodišnjem zagrebačkom potresu.

- Ova pjesma nema marketinšku kampanju, nije nam cilj promovirati pjesmu. Ona ima svoju priču i napisana je u posebnim okolnostima - započeo je Marko Bujanović, frontmen tamburaškog sastava Gazde.

Kako kaže, ideju za pjesmu dobio je nekoliko dana nakon potresa 22.3. prošle godine.

- Razmišljao sam o tome, o toj djevojci koja je bila jedina žrtva tog nesretnog događaja. Na pamet mi je pala melodija. Ali nismo razmišljali već tada raditi na pjesmi - pojašnjava Bujanović.

Kada je Bujanović ipak prelomio da će pjesmu napraviti, u tome mu je pomogao Željko Krznarić, s kojim godinama surađuje.

- Nismo bili sigurni da li da radimo pjesmu ili ne, ali shvatili smo da se nakon nekog vremena više nije pisalo o potresu, niti o jedinoj žrtvi, pa smo joj mi htjeli odati počast - dodaje Bujanović.

Nakon što je pjesma bila napisana, bio je potreban i blagoslov obitelji.

- Mama Nataša je dobila našu prvu radnu verziju. Prvo smo se čuli telefonski pa smo se našli i uživo. Ako bi ona rekla da joj se pjesma ne sviđa ili nije dovoljno prikladna mi ju nećemo objaviti. Ali nakon par dana razmišljanja, bila je sretna što ćemo njenoj kćeri odati počast na taj način - kaže.

U spotu posvećenom Anamariji, sudjelovale su njene školske prijateljice. One su bile zainteresirane za to te su i same smislile ideje kao što su figure s rukama. Zajedno su uskladile i frizure slične koju je Anamarija nosila.

- I ja imam djecu i znam da meni ne bi bilo lako. Ali pjesma nam je bila izazov, i njome ćemo se uvijek sjećati jedine žrtve tog potresa - završio je Bujanović.