Gazdina kći voli skupe torbice, a sada ih na sebi ima čak dvije! Evo koliko ovi komadi stoje

Iva Todorić na društvenim mrežama se pohvalila subotnjim izlaskom. Uživala je u zagrebačkoj Areni na koncertu Tanje Savić, a nakon toga je objavila snimke iz VIP-a.

- Postoje pjesme... I postoji 'Zlatnik' - napisala je ispod seta fotografija i videa.

Riječ je o Chanel torbicama iz kolekcije 2019. godine, a sada se takve rabljene prodaju i po 5700 eura.

Da Iva voli skupe torbice nije tajna, a svojim omiljenim komadima se nerijetko hvali na društvenim mrežama. Tako je svojedobno pokazala torbicu brenda Hermes, Kelly 32, koja se na internetu može naći po cijeni od 10 do 16 tisuća eura. Iva je torbicu savršeno uparila s narančastom kariranom suknjom i crnim svjetlucavim sakoom.

Inače, Hermesove torbice dostižu cijenu i do 20 tisuća eura ovisno o tome od kakve su kože napravljene, krokodilske ili nojeve. Takve torbice napravljene su za pripadnike visokog društva, a čak i za njih postoje liste čekanja i limitiran izbor modela.

Iva i inače voli Hermes torbice, pa je tako jednom prilikom objavila fotografiju na kojoj ima ljubičastu varijantu iste torbice, a na koncert Lepe Brene prošle godine otišla je s manjim modelom Hermesa koji vrijedi između 8 i 12 tisuća eura.