Gazdina mezimica: 'Bila sam bolesna pa čudesno ozdravila'

Kći Ivice Todorića (67) Iva Balent pojavila se pred kamerom prvi put nakon afere Agrokor. Priznala je kako je imala problema sa srcem, ali i da je prije sedam godina čudesno ozdravila.

- Ja sam bila bolesna i nakon što sam čudesno ozdravila, promijenila sam život iz korijena i počela sam raditi na sebi. Ne mogu uopće opisati taj osjećaj - kazala je Iva Balent za RTL-ov Exkluziv.

Foto: RTL/screenshot

Borila se s velikim problemima sve dok u njezin život nije ušla Ana Bučević (40), jedna od najpoznatijih motivacijskih govornica u Hrvatskoj. Iva danas svakodnevno sluša Anine savjete iako na početku nisu pronašle 'zajednički jezik'.

- Kad sam radila Janu vodu s porukom, onda sam je pitala da li bi mi htjela davati svoje poruke na boci i odbila me. Ja sam bila toliko oduševljena s tim da je ona mene odbila i rekla sam - ova žena sebe zna cijeniti. Neću sad pričati zašto me odbila, ali je bila tad apsolutno u pravu - prisjetila se Iva.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Splićanka Ana savjetovala ju je i da izađe pred kamere te dodala kako bi ona to napravila na njenom mjestu.

- Sve to što sam naučila kad sam slušala Anu, shvatila sam da to je ono nešto što čovjek treba početi živjeti, ne samo čitati i slušati, nego početi prakticirati i tu je ono gdje je meni Ana najviše pomogla. Da počnem prakticirati stvari koje sam u životu puno puta čula - zaključila je Balent.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Splićanke koja je posljednjih godina osvojila srca diljem Hrvatske, Ana Bučević po zanimanju je profesorica, autorica bestselera i motivacijska govornica.

- Ako ćemo govoriti o brojkama, 150.000 na YouTubeu, 110.000 na Instagramu, 150.000 na Facebooku - to su brojke. Ali sve su to duše, nisu to sljedbenici. To su duše koje su mene odabrale da ih podsjetim tko su. I koliko su oni moji sljedbenici, toliko sam i ja njihova. Ja bi za sebe rekla da sam duša koja je došla na ovaj svijet po iskustvo, po užitak spoznaje i samospoznaje, apsolutna svjesna da imam ego koji upravo i igra te uloge koje mi daju identitet - otkrila je 40-godišnja Ana Bučević.