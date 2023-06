Gazdinu kćer razveselila Amira Medunjanin: Na očima je imala ukrase srca za sreću Srculenca

Bio je to trijumf Amire Medunjanin (51) u zagrebačkoj Areni. Slobodno bismo tako mogli nazvati koncert slavne pjevačice sevdalinki, koji je u četvrtak imala u zagrebačkoj Areni. Dvorana nije bilo dovoljno ispunjena za takvu umjetnicu, po posjetu to nije trijumf, no Amiru Medunjanin ne može se procjenjivati na taj način. 'Gdje pjesme nose ljudska lica' nazvala je koncert uz pratnju Simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem Jurice Petrača.

Foto: MATIJA HABLJAK/PIXSELL

- Dugo me nije bilo u Zagrebu, tamo od 2021. - u uvodu je rekla dodajući kako ima veliku tremu.

Uoči koncerta objavila je novu pjesmu 'Kada bi bila', a nakon nekoliko pjesama trema koju je pjevačica spominjala ne nestala.

- Rekli su mi da ne smijem puno pričati - nasmijala je u jednom času publiku.

Foto: MATIJA HABLJAK/PIXSELL

Na pozornici joj se pridružio niz gostiju.

Amira je koncert otvorila pjesmama 'Jano mori' i 'Kad ja pođoh na Bembašu', a repertoar je nastavila hitom 'Moj dilbere'. Na harmonici ju je pratio sjajan Antonio Vrbički, Mario Rašić na basu i Boko Jović na gitari. Pridružio im se u jednom času i violinist Matej Mihaljević. Posebni gosti bili su joj Lu Jakelić, Marko Kutlić, s kojim je sjajno otpjevala 'Da sam ja netko' slavnih Indexa, i klapa Motovun.

Foto: MATIJA HABLJAK/PIXSELL

Osim sjajne vokalne izvedbe Amire Medunjanin, oduševili su Vrbički, Rašić i Jović, kao i aranžmani za Simfonijski orkestar. Pred kraj koncerta adut za publiku, odnosno pjesma 'Ako znaš bilo što'. Pjesmu iz 1982., s albuma 'Filigranski pločnici', napravio je Branimir Johnny Štulić, a u izvedbi pjevačice sevdaha dobiva sasvim novo ruho i sjaj.

A na koncertu u Areni uživala je i Iva Todorić, na društvenim mrežama poznatija kao 'Srculence'. Bila je i u backstage. Amira je na kapcima imala mala srca, što je Srculence, logično, oduševilo.