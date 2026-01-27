Gdje je danas 'Savršeni' Toni Šćulac? U showu se zaljubio u Stankicu, sada ima novu ljubav

Tonija Šćulca (34) upoznali smo u trećoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Ovaj profesor fizike iz Splita pokušao je osvojiti srca kandidatkinja svojim intelektom i osobnošću, donoseći drukčiji pristup konkurenciji. Posljednju ružu u showu Toni je dao Stankici Stojanović s kojom je nastavio vezu i nakon završetka snimanja.

Prilikom finala Toni joj je, predajući pobjedničku ružu, poručio da je njihova priča za njega bila savršena od početka te da je ona žena u koju se zaljubio “do ušiju” i bez koje ne može zamisliti život. Veza je potrajala sedam mjeseci, nakon čega su prekinuli, ali su si ubrzo dali novu priliku. Održavali su vezu na relaciji Banja Luka – Split i planirali zajedničku budućnost. Ipak, ni drugi pokušaj nije uspio pa je njihovoj ljubavi konačno došao kraj u listopadu 2024.

Foto: RTL

Danas Stankica o Toniju govori s poštovanjem, ističući da je njihov odnos oboma donio vrijedna iskustva, dok se u show prijavila iz čiste znatiželje. Ona živi, radi i studira u Banja Luci gdje je pokrenula i svoju liniju odjeće, a u razgovoru prije godinu dana Toni nam je otkrio da se preselio u Ameriku.

- Dobio sam prestižnu Fulbrightovu stipendiju vlade SAD-a. Radim s ekipom sa Sveučilišta John Hopkins, s kojima sam surađivao gotovo deset godina - izjavio je tada.

Foto: Instagram/

U listopadu 2025. godine objavio je fotografije s novom djevojkom Lois Lee.

- Mogu potvrditi da je riječ o mojoj novoj djevojci i da smo jako sretni zajedno. Ona je privatna osoba koja to i želi ostati, a ja sam nebrojeno puta u intervjuima naglašavao da se nakon 'Gospodina Savršenog' planiram vratiti znanosti i da ne planiram više dijeliti svoj privatni život. Zato Vas molimo za razumijevanje jer ne planiramo dijeliti nikakve detalje naše veze i naših privatnih života - rekao je Toni.

Ako je suditi po objavama s Instagrama, Toni se u međuvremenu vratio živjeti u Split gdje radi na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a nedavno je bio i na odmoru s djevojkom Lois Lee.