Gdje su danas zvijezde 'Zakona braće'? Sudbine Michaela Scofielda i ostatka slavne ekipe

Početkom dvijetisućitih, rijetko koje kućanstvo nije s nestrpljenjem iščekivalo novu epizodu serije "Zakon braće". Napeta priča o Michaelu Scofieldu, genijalnom inženjeru koji namjerno završava u zatvoru kako bi spasio svog nepravedno na smrt osuđenog brata Lincolna Burrowsa, postala je globalni televizijski fenomen. Wentworth Miller i Dominic Purcell, kao bratski dvojac u središtu radnje, osvojili su srca publike diljem svijeta. Godinama nakon što su se kamere ugasile, njihove karijere i životi krenuli su potpuno različitim putevima, a obožavatelje i danas zanima što se dogodilo s omiljenim likovima iz zloglasnog zatvora Fox River.

Wentworth Miller: Od genijalnog bjegunca do glasnog aktivista

Uloga Michaela Scofielda donijela je Wentworthu Milleru svjetsku slavu i nominaciju za Zlatni globus 2005. godine. Njegov lik, s tijelom prekrivenim tetovažama koje su skrivale detaljan plan bijega, postao je ikona popularne kulture. No, nakon završetka serije, Millerov put bio je sve samo ne jednostavan. Povukao se iz glume na neko vrijeme, boreći se s depresijom o kojoj je kasnije otvoreno progovorio. Godine 2013. u pismu kojim je odbio poziv na filmski festival u Sankt Peterburgu zbog ruskih anti-LGBTQ+ zakona, javno je priznao da je homoseksualac. Od tog trenutka svoj utjecaj koristi za podizanje svijesti o mentalnom zdravlju i pravima LGBTQ+ zajednice.

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U emotivnim objavama na društvenim mrežama otkrio je da se s depresijom bori od djetinjstva i da je kao tinejdžer više puta pokušao počiniti samoubojstvo. Godine 2021. podijelio je s javnosti i da mu je dijagnosticiran autizam. Miller se vratio glumi u petoj sezoni "Zakona braće" 2017., no 2020. je objavio da je "službeno završio" s tom ulogom, objasnivši da više ne želi glumiti heteroseksualne likove. U objavi na Instagramu je poručio: "Njihove priče su ispričane (i ispričane). Dakle. Nema više Michaela. Ako ste obožavatelj serije i nadate se novim sezonama... Razumijem da je ovo razočaravajuće. Žao mi je."

Osim glume, Miller se dokazao i kao talentirani scenarist. Pod pseudonimom Ted Foulke napisao je scenarij za psihološki triler "Stoker" iz 2013. godine, koji je režirao proslavljeni Park Chan-wook, a u kojem glume Nicole Kidman i Mia Wasikowska.

Dominic Purcell: Vjeran akciji i novom bračnom životu

Dominic Purcell, koji je utjelovio temperamentnog Lincolna Burrowsa, nastavio je graditi karijeru u akcijskom žanru. Baš kao i Miller, dobio je zapaženu ulogu u serijama DC Comics svemira, "The Flash" i "Legends of Tomorrow", gdje je glumio Micka Roryja, poznatog kao Heat Wave. To je ponovno spojilo popularnu "braću" na ekranu, na oduševljenje obožavatelja. Glumio je i u filmovima poput "Elita ubojica" i "Napad na Wall Street".

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Purcellov privatni život također je bio pod povećalom javnosti. Iz braka s Rebeccom Williamson ima četvero djece, a u kolovozu 2023. oženio se s Tish Cyrus, majkom pjevačice Miley Cyrus, čime je privukao veliku medijsku pozornost.

Veliki povratak: 'Braća' ponovno zajedno u napetoj drami

Najnovija vijest koja je odjeknula među obožavateljima jest da će se Wentworth Miller i Dominic Purcell ponovno ujediniti u novoj dramskoj seriji naziva "Snatchback". Serija, koja je trenutno u razvoju, inspirirana je stvarnim životom operativca privatne obavještajne službe. Radnja prati visoko specijalizirani tim koji diljem svijeta spašava taoce iz najopasnijih i najegzotičnijih lokacija. Ovo će biti prvi put nakon "Zakona braće" da će dvojac ponovno imati glavne uloge u zajedničkom projektu.

A gdje su ostali članovi nezaboravne postave?

Sudbine ostalih glumaca također su bile raznolike. Sarah Wayne Callies, koja je glumila doktoricu Saru Tancredi, ostvarila je još jednu veliku ulogu kao Lori Grimes u hit seriji "Živi mrtvaci" (The Walking Dead). Danas s kolegom Paulom Adelsteinom (agent Kellerman) vodi podcast "Prison Breaking" u kojem se prisjećaju snimanja serije. Amaury Nolasco, svima omiljeni Fernando Sucre, ostao je aktivan u glumi, pojavivši se u filmovima "Transformeri" i serijama poput "Deception".

Jedan od najupečatljivijih televizijskih zlikovaca, Theodore "T-Bag" Bagwell, osigurao je Robertu Knepperu brojne uloge u serijama "Heroji" i "Twin Peaks" te filmovima "Transporter 3" i "Igre gladi". Ipak, njegovu karijeru posljednjih godina zasjenile su optužbe za seksualno zlostavljanje, koje je glumac negirao. William Fichtner, koji se ekipi pridružio u drugoj sezoni kao agent Alexander Mahone, nastavio je svoju ionako bogatu karijeru ulogama u filmovima "Vitez tame" i "Dan nezavisnosti: Nova prijetnja" te seriji "Mom".

*uz korištenje AI-ja