Gdje van za vikend? Donosimo veliki vodič svirki i koncerata...

Petak donosi snažan start i razloge da planove za more ili terasu preselite ravno pod reflektore. Pula je spremna za ples jer u Areni stiže BSH Amphitheatre s gostovanjem Black Coffeea, koji će rimske kamene zidove pretvoriti u veliki dnevni boravak za house ekipu. Šibenik se nimalo ne predaje, Martinska je ponovno žarište, a Kandžija servira dozu repa i humora uz pogled na kanal. Zadar se pak finije štimava, u crkvi sv. Krševana nastupa Hrvatski gitaristički duo i vodi na elegantno putovanje kroz klasiku i mediteranski šarm. Na Cresu se u Lubenicama nastavlja tradicija ozbiljne glazbe pod zvijezdama, s violinističkom i pijanističkom virtuoznošću koja itekako prija ljetnim noćima. A Sinj diže prašinu jer SARS festival zauzima više lokacija i otvara vikend u punom pogonu. Sve miriše na dugo, neplanirano, sretno kasnjenje doma.





Foto: BSH eventi

Subota je dan za velike odluke i još veće pozornice. U Puli stiže Sting, čovjek s katalogom hitova koji su obilježili generacije. Nema ljepše kulise od Arene i nema boljeg trenutka za pjevušenje refrena koji svi znamo. Zagreb ide na gitarama i glasno, Vintage Industrial Bar okuplja ljubitelje tvrđeg zvuka na Scream programu, pa tko želi znoj i energiju, zna put. Martinska nastavlja plesnim tempom, Slurp! Summer Clubbing okuplja publiku koja ne traži izgovor nego ritam. Zadar ponovno nudi fini jazz, Maja Rivić Quintet puni atrij crkve sv. Nikole, taman za one koji vole sofisticiran groove i dobar akustički ugođaj. Na Hvaru u Jelsi najmlađi imaju svoju glazbenu stanicu, Zvučko i Mudri Brkić vode slušalicu, a odrasli hvataju dah uz ledenu limunadu. Bale u Istri starta Last Minute Open Jazz Festival, više lokacija, puno svirke i slobodan duh koji je zaštitni znak tog mjesta. Pag otvara još jedno izdanje PagArtFestivala, dovoljno razloga da se skokne po umjetnost i dobre vibracije. Sinj zatvara SARS, što znači da subotnja večer ima onaj finalni udar za pamćenje. Ovo je dan kada birate po osjećaju i ne možete pogriješiti.





Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Nedjelja usporava korak, ali ne gasi svjetla. Bale nastavlja s jazz programom, idealno za one koji vole leći u hlad i slušati bas kako diše. Na Pagu traje PagArtFestival, odlična prilika da spojite kulturu i kupanje, pa po danu plaža, a predvečer koncerti s karakterom. Split ne staje, Splitsko ljeto puni kalendar do sredine kolovoza, od opere do koncerata i glazbeno scenskih večeri, sve na nekoliko čarobnih pozornica po gradu. Nedjelja je stvorena za lagani đir uz glazbu, bez stresa, uz smiraj sunca i zadnje note koje zatvaraju savršen vikend.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Savjet za kraj. Ponesite vodu, lagane tenisice i dobru volju. Na obali će noći biti dugačke i slane, u gradovima glasne i razigrane. Karte za velike koncerte planu brzo, zato osvježite inbox i potvrdite dolazak na vrijeme. Ako ste neodlučni, krenite bez plana i prepustite se zvuku. Hrvatska ovih dana svira na svakom uglu, a vi ste pozvani.

Petak, 31. 7.

BSH Amphitheatre Pula: Black Coffee – Arena, Pula

Kandžija - Martinska – Martinska, Šibenik

66. Glazbene večeri u sv. Donatu: Hrvatski gitaristički duo – Crkva sv. Krševana, Zadar

37. Lubeničke večeri: Marco Graziani i Krešimir Starčević – Lubenice, Cres

23. SARS – Više lokacija, Sinj

Subota 1.8.

Sting 3.0 – Arena, Pula

Scream u Vintage Industrial Baru – Vintage Industrial Bar, Zagreb

Last Minute Open Jazz Festival 2026. – Više lokacija, Bale

Slurp! Summer Clubbing 2026. – Martinska, Šibenik

66. Glazbene večeri u sv. Donatu: Maja Rivić Quintet – Atrij crkve sv. Nikole, Zadar

Zvučko i Mudri Brkić: Slušaonica za najmlađe – Caffe bar Chuara, Jelsa

28. PagArtFestival – Više lokacija, Pag

Mudri Brk Festival 2026. – Više lokacija, Jelsa

23. SARS – Više lokacija, Sinj

Nedjelja 2.8.

Last Minute Open Jazz Festival 2026. – Više lokacija, Bale

28. PagArtFestival – Više lokacija, Pag

72. Splitsko ljeto – Više lokacija, Split

