Klavijaturist Mihael Žipovski napušta bend Baby Lasagne

Nakon dvije godine ispunjene brojnim nastupima i velikim uspjesima, klavijaturist Mihael Žipovski odlučio je napustiti bend Baby Lasagne. Vijest je podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objasnio da je došlo vrijeme za novo poglavlje u njegovoj glazbenoj karijeri.

Njegovu je objavu na društvenim mrežama podijelio i frontmen Baby Lasagne Marko Purišić, uz jednostavan crtež srca, čime je pokazao da među članovima benda nema nesuglasica te da se rastanak odvija u prijateljskom ozračju.

Foto: Instagram

Žipovski je otkrio kako se želi posvetiti radu u studiju, glazbenoj produkciji i autorskim projektima, zbog čega je odlučio zatvoriti jedno važno poglavlje svoje karijere. Istaknuo je da mu je iskustvo rada u bendu bilo iznimno vrijedno te da je zahvalan na svemu što su zajedno prošli.

U emotivnoj objavi zahvalio je Marku Purišiću i ostalim članovima benda na podršci i razumijevanju, naglasivši kako ova odluka ne znači prekid njihove suradnje, već njezin nastavak u drukčijem obliku. Dodao je da će i dalje biti dio njihove priče, iako više neće stajati na pozornici kao član sastava.

Foto: PROMO

Otkrio je i da će ga publika uskoro moći vidjeti kao statista u novom videospotu Baby Lasagne. Bend će, kaže, nastaviti pratiti iz publike, navijajući za svoje dosadašnje kolege.

Na kraju se zahvalio i svim fanovima koji su ga pratili i podržavali tijekom protekle dvije godine, poručivši da se veseli novim projektima i izazovima koji ga očekuju.



