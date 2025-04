Gene Hackman supruzi pisao dirljive poruke prije smrti: 'Još sam živ, nekad jedva. Volim te'

Dva mjeseca nakon smrti Genea Hackmana i Betsy Arakawe vlasti Santa Fea pronašle su ljubavnu poruku koju je glumac napisao svojoj supruzi prije njihove smrti.

U jednoj poruci zahvalio joj je što mu je pomogla pripremiti večeru za njezin rođendan.

- Dobro jutro. Još uvijek mi je žao što sam morao tražiti tvoju pomoć oko večere, iako sam to jako cijenio - napisao je Hackman. U drugoj poruci napisao je da misli na nju.

Foto: Santa Fea policija

S obzirom da je Hackman bolovao od Alzheimerove bolesti, o tome je pisao u trećoj poruci.

- Ho, ho, idem vidjeti Čarobnjaka, Wizza Archie, Pokie. Ona me ovdje bode, ona me ondje bode, gotovo me svugdje bode (gotovo). Ali preživim jer, na kraju, još sam živ. Ali ponekad jedva. Volim te, G. - napisao je.

Foto: Santa Fea policija

Pronađeno je i nekoliko poruka u kojima joj je pisao što mora obaviti.

Podsjetimo, Gene i Betsy pokopani su dva mjeseca nakon smrti, a u javnosti su se pojavile fotografije iz njihovog doma. Na slikama se može vidjeti kako su sobe pretrpane raznim predmetima, ali i urinom i izmetom u kupaonici kao i krvavom jastuku u jednoj od spavaćih soba. Isto tako, u stanu su pronašli i mrtve glodavce.