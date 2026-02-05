Obavijesti

PREKO NOĆI POSTAO SENZACIJA

Goran Subašić iz 'Potjere' koji je rekao da ima 65 za 24sata: Ne mogu se riješiti ljudi i poziva

Piše Dora Pek,
Goran Subašić iz 'Potjere' koji je rekao da ima 65 za 24sata: Ne mogu se riješiti ljudi i poziva
Foto: HRT

Šibenčanin je u kvizu rekao da ima 65 godina i izazvao pravu pomutnju među ženama

Puno toga što radim u životu radim impulzivno. Tako je i na 'Potjeri' sve izgovoreno ono što mi je u datom trenutku palo na pamet, rekao nam je Goran Subašić (46), natjecatelj HRT-ova kviza 'Potjera'. Posljednjih dana postao je neočekivana senzacija na društvenim mrežama nakon što se u kvizu predstavio kao 65-godišnji cvjećar iz Šibenika.

- Dajte mi sve kontakte iz vašeg telefona - 65, a ovako izgledate - našalio se voditelj Joško Lokas. Natjecatelj je na to uzvratio u jednako duhovitom tonu.

- Jako se dobro držim, koristim neke kreme za lice koje nisu legalne - rekao je, ali Lokas mu ni tad nije povjerovao te je kroz šalu tražio da mu pokaže mobitel.

Nakon emitiranja emisije gledatelji su komentirali kako Goran izgleda barem 20 godina mlađe, a mnogi su se raspitivali i o 'čudesnoj kremi'.

- Javite ovim 'poznatim' influencericama da zaista imam 65 godina, da se mažem posebnom kremom koju im mogu prodati, samo što je iznimno skupa i na bazi je kakarukumaque, posebne biljke koju sam otkrio na svojim putovanjima, točnije na Papui Novoj Gvineji. Ostale bitne sastojke im neću otkriti, ali jamčim da kad uhvate 65, da će izgledati kao da imaju 20-30 godina manje. Slobodno neka se jave u inbox, cijena zaista jest paprena, ali što je to za ljepotu i ovako izuzetan umirovljenički ten. P. S. Pomaže i kod bračnih razmirica, a i mali bolje uči u školi - napisao je Goran kroz šalu na Facebooku.

Foto: HRT

Goran je iskoristio kviz da se dobro zabavi i našali iako nisu svi odmah shvatili da njegovo predstavljanje nema veze s njegovom stvarnošću. Njegovi poznanici pokušali su riješiti nesporazum pa su objavili da je rođen 1980. i da tome može zahvaliti na 'mladolikom izgledu kao 65-godišnjak'. Subašić nam je otkrio kako je od četvrtka ujutro imao toliko poziva da je neke brojeve morao i blokirati. Pa nam je nastavio kako se cvjećarstvom bavi još od 19. godine.

- Moram naglasiti da se najviše bavim aranžmanima za grob, a kako već dugo gledamo kako u našoj zemlji inteligencija rapidno umire i već je na izdisaju, molio bih vas da upravo mene angažirate kad joj bude trebao grobni aranžman - rekao je u šali.

No ono što Goran sigurna zna raditi jest svirati gitaru. Poznat je kao gitarist grupe Fenix, peteročlanog sastava iz Šibenika, a na društvenim mrežama dijelio je svoje nastupe sa Zlarina. Osim toga, poznat je i po egzotičnim putovanjima s kojih dijeli impresivne fotografije. Kako prenosi Šibenik.in, posjetio je Antarktiku i prije naše bivše predsjednice Kolinde, a time je ujedno postao jedan od rijetkih koji su bili na svih sedam kontinenata.

Foto: Picasa

U 'Potjeri' je pokazao da iza njegove duhovitosti stoji i ozbiljno znanje. U brzopoteznoj minuti točno je odgovorio na osam pitanja i osvojio 4000 eura. Iako njegova ekipa na kraju nije uspjela pobijediti lovca, njegov je nastup ostao jedan od upečatljivijih u sezoni. No to mu nije bio ni prvi, a vjerojatno ni posljednji nastup u kvizu.

Foto: HRT

