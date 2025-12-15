Obavijesti

Show

Komentari 1
BRAČNO PRAVILO

George Clooney neće više ljubiti u filmovima: 'Razgovarao sam sa svojom suprugom Amal...'

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
George Clooney neće više ljubiti u filmovima: 'Razgovarao sam sa svojom suprugom Amal...'
9
Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Slavni glumac George Clooney u intervjuu za Daily Mail otkrio je zašto je nakon 60. godine odlučio prestati snimati romantične scene s poljupcima

Holivudski glumac George Clooney (64) rekao je u intervjuu za Daily Mail da je odlučio više ne snimati scene u kojima ljubi druge žene u filmovima. Kaže da je tu odluku donio nakon razgovora sa svojom suprugom Amalom.

George Clooney makes his Broadway debut in "Good Night, and Good Luck\
Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

- Kad sam napunio 60 godina, imao sam razgovor sa svojom suprugom - rekao je Clooney. Dodao je da želi slijediti primjer legendarnog glumca Paula Newmana.

- Pokušavam ići putem kojim je išao Paul Newman – u redu, više neću ljubiti djevojke - objasnio je.

Clooney je govorio i o godinama te kako se još uvijek dobro osjeća, ali je svjestan stvarnosti.

- Gledajte, još uvijek mogu igrati košarku s dečkima. Igram s 25-godišnjacima. Još se mogu držati, u formi sam. Ali za 25 godina imam 85. Nije važno koliko granola pločica pojedeš, to je stvarna brojka - rekao je glumac.

SKLADAN BRAK George Clooney je progovorio o starenju i otkrio tajnu sretnog braka: 'Nikada se ne svađamo'
George Clooney je progovorio o starenju i otkrio tajnu sretnog braka: 'Nikada se ne svađamo'

George Clooney i Amal Clooney u braku su od 2014. godine i imaju blizance, Alexandera i Ellu. Glumac je više puta istaknuo da mu je obitelj na prvom mjestu.

81. Venice International Film Festival - Wolfs
Foto: Stefanie Rex/DPA

Njegova odluka znači da će u budućnosti birati uloge bez romantičnih scena poljubaca, odnosno da takve scene više ne želi snimati kao nekad.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Poznati svi finalisti 12. sezone popularnog 'Supertalenta'
TKO ĆE POBIJEDITI?

Poznati svi finalisti 12. sezone popularnog 'Supertalenta'

Četvero kandidata u nedjelju je izborilo finale u Areni Zagreb
Alen Vitasović: Sinoć u Poreču je bio moj posljednji nastup
NAJAVIO KRAJ GLAZBENE KARIJERE?

Alen Vitasović: Sinoć u Poreču je bio moj posljednji nastup

Pjevač je Facebook objavom potaknuo nagađanja o kraju karijere. Obožavatelji i kolege odmah su reagirali porukama podrške i molbama da ne odustaje
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025