George Clooney neće više ljubiti u filmovima: 'Razgovarao sam sa svojom suprugom Amal...'

Holivudski glumac George Clooney (64) rekao je u intervjuu za Daily Mail da je odlučio više ne snimati scene u kojima ljubi druge žene u filmovima. Kaže da je tu odluku donio nakon razgovora sa svojom suprugom Amalom.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

- Kad sam napunio 60 godina, imao sam razgovor sa svojom suprugom - rekao je Clooney. Dodao je da želi slijediti primjer legendarnog glumca Paula Newmana.

- Pokušavam ići putem kojim je išao Paul Newman – u redu, više neću ljubiti djevojke - objasnio je.

Clooney je govorio i o godinama te kako se još uvijek dobro osjeća, ali je svjestan stvarnosti.

- Gledajte, još uvijek mogu igrati košarku s dečkima. Igram s 25-godišnjacima. Još se mogu držati, u formi sam. Ali za 25 godina imam 85. Nije važno koliko granola pločica pojedeš, to je stvarna brojka - rekao je glumac.

George Clooney i Amal Clooney u braku su od 2014. godine i imaju blizance, Alexandera i Ellu. Glumac je više puta istaknuo da mu je obitelj na prvom mjestu.

Foto: Stefanie Rex/DPA

Njegova odluka znači da će u budućnosti birati uloge bez romantičnih scena poljubaca, odnosno da takve scene više ne želi snimati kao nekad.