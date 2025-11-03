Obavijesti

George Clooney je progovorio o starenju i otkrio tajnu sretnog braka: 'Nikada se ne svađamo'

Piše Sara Študir,
George Clooney je progovorio o starenju i otkrio tajnu sretnog braka: 'Nikada se ne svađamo'
Foto: Stefanie Rex/DPA

Slavni glumac, poznat po tome da uvijek hvali svoju suprugu, objasnio je kako je s godinama promijenio pogled na život te zašto on i njegova Amal nikada ne ulaze u sukobe

U gostovanju u emisiji CBS Newsa, slavni glumac George Clooney progovorio je o tome kako gleda na činjenicu da stari te o svom braku sa suprugom Amal. Na pitanje novinara želi li vidjeti kako izgleda na kameri prije početka razgovora, odgovorio je šaljivo.

'Nije me briga za to. Prestar sam', rekao je Clooney te dodao: 'Ako se sa 64 još držiš za bilo kakvu vrstu taštine... loviš sam svoj rep, čovječe. Ugrist će te. Ja sam tko jesam, izgledam onako kako izgledam, i bit će u redu'. Također, istaknuo je i kako se osjeća zadovoljnijim jer je starenje umanjilo njegovu želju da bude 'u pravu' u vezi svega.

82nd Venice Film Festival - screening of the movie "Jay Kelly" in competition
Foto: Yara Nardi

Nadalje, osvrnuo se i na svoj brak s odvjetnicom za ljudska prava, Amal Clooney, istaknuvši koliko je takav, mirniji način razmišljanja, pozitivno utjecao na njihov odnos. 'Nikada se nismo posvađali, nikada nismo imali raspravu', rekao je te dodao: 'Imamo odličnu vezu jer jako podupiremo jedno drugo. I kada sam bio mlađi, mislim da stvari ne bi bile takve. Mislim da bi bilo stvari zbog kojih bih se želio dokazivati, a sada kažem samo: 'Nije bitno. Nije me briga'.

Osim toga, slavni je glumac rekao kako mu je brak s Amal promijenio perspektivu o obiteljskom životu. 'Pa, iskreno, istina je da sam upoznao nevjerojatnu ženu. Znate, Amal je najizvanrednija osoba koju sam ikad upoznao. Briljantna je i zauzima se za stvari koje su važne', ispričao je te istaknuo kako je njegova supruga jako zabavna te odlična majka. 'Ne mogu Vam reći koliko se sretno osjećam svaki dan', priznao je.

Foto: Hubert Boesl

Objasnio je i kako mu je privatni život postao važniji s godinama: 'Moramo se fokusirati na to da provodimo vrijeme s obitelji, da provodimo vrijeme s ljudima koje volimo - više vremena jer na kraju života nećemo reći 'da sam barem više radio'.

George Clooney i njegova voljena Amal roditelji su 8-godišnjih blizanaca Elle i Alexandera, a ovom se prilikom oglasio i o očinstvu. 'Prisutni smo, što je dobro. većinom ih imam priliku voziti u školu, što je zabavno.' , ispričao je šaljivo dodavši kako će njegova djeca ocijeniti njegovo roditeljstvo 'za 10 godina na terapiji'.

American Film Institute's 46th Life Achievement Award Gala - USA
American Film Institute's 46th Life Achievement Award Gala - USA | Foto: Galaxy/Press Association/PIXSELL

