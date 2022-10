George Clooney o Trumpu: Kada smo se družili dolazio je u bar i raspitivao se o konobaricama...

Tijekom intervjua s voditeljem CNN-a Chrisom Wallaceom koji je emitiran u petak glumac George Clooney osudio je bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i prisjetio se situacija od prije dvadeset godina koje su pokazivale 'kakav je on' (čovjek).

Foto: Profimedia

Clooney, koji je prošle godine Trumpa nazvao 'glupanom', rekao je Wallaceu da ima Trumpov telefonski broj u svom 'imeniku' i pritom se prisjetio se nekih razgovora koje se imao s bivšim predsjednikom tijekom 2000-ih godina.

- On je bio tip koji je dolazio u barove i pitao me koja je konobarica slobodna, znate, to je on - rekao je Clooney.

Glumac se također osvrnuo na mogućnost sučeljavanja između predsjednika Joea Bidena i Trumpa na izborima 2024., kasnije dodavši da 'tip' poput Trumpa ne bi trebao biti predsjednik.

- Vjerujem da je naša demokracija platila cijenu u cijelom svijetu. Brine me mogućnost da ponovo bude predsjednik. Mislim da su došla vremena u kojima su nam potrebni zanimljivi kandidati na svim stranama - rekao je u intervjuu.

Foto: MAY JAMES

Glumac je rekao Wallaceu da ne misli da je sukob između Bidena i Trumpa 'vjerojatan toliko koliko to neki ljudi misle'. Biden je za '60 minuta' u rujnu rekao da se namjerava ponovno kandidirati za predsjednika 2024. godine, međutim, dodao je da 'to još treba vidjeti', to jest hoće li se stvarno opet kandidirati.

Foto: Instagram

Trump također još nije službeno objavio svoje planove za 2024. godinu, iako je u svojim izjavama dao naslutiti da postoji mogućnost da se kandidira za drugi mandat, piše Yahoo News.

Voditelj je također pitao glumca koliko je zabrinut za američku demokraciju. Clooney je govorio o svojim brigama, uključujući zabrinutost zbog 'ogrubljivanja Amerike' i popularnosti neljubaznosti prema svima i svakome.

- Dosta je to sve zabrinjavajuće - zaključio je Clooney.

Najčitaniji članci