George Clooney želi biti sijed: 'Užasno je! Ovo izgleda loše'

George Clooney (64) jedva čeka trenutak kada će se ponovno pogledati u ogledalo i vidjeti svoju poznatu sijedu kosu. Holivudski glumac privremeno se odrekao svog zaštitnog znaka zbog uloge na Broadwayu, no jasno je dao do znanja da jedva čeka da tamnosmeđa boja postane prošlost. Gostujući u emisiji 'Late Night with Seth Meyers', Clooney se našalio da bi radije obrijao glavu nego se pojavio na dodjeli nagrada Tony s trenutnom frizurom.

- Možda ću izgledati kao Yul Brynner - rekao je kroz smijeh, referirajući se na legendarnog ćelavog glumca iz mjuzikla 'The King and I'.

- Posljednja izvedba predstave je u nedjelju, a do trenutka kad dođemo na dodjelu Tonya te večeri, ova frizura će nestati - dodao je.

Glumac trenutačno igra legendarnog novinara Edwarda R. Murrowa u predstavi 'Good Night, and Good Luck', zbog čega je promijenio boju kose. No ta promjena mu sve teže pada pa je tijekom intervjua nosio bejzbolsku kapu kako bi prikrio 'neugodnu fazu izrastanja'.

- Užasno je. Još je tamna pri vrhu, a sijeda pri dnu. Tako da dobijete taj prekrasni prijelaz sive - rekao je pa dodao: 'Izgleda loše. Kao da prolazim neku strašnu krizu srednjih godina'.

Njegova supruga, odvjetnica Amal Clooney (47), i njihovi blizanci Alexander i Ella, također navodno nisu oduševljeni promjenom izgleda.

- Bit će joj drago kad to nestane - rekao je George kroz osmijeh, govoreći o Amal.

Iako se našalio da će 'do nedjelje navečer ta frizura nestati', Clooneyjeva transformacija nije prošla nezapaženo. Nominiran je za najboljeg glumca u dramskoj predstavi na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Tony.

Predstava u kojoj nastupa također je zaradila niz nominacija, uključujući one za zvuk, scenografiju, kostimografiju i rasvjetu. Dodjela nagrada Tony 2025. održat će se u nedjelju 8. lipnja u njujorškom Radio City Music Hallu, a večer će voditi zvijezda Wickeda, Cynthia Erivo.