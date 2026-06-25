George Michael proslavio bi 63. rođendan: Seks skandal, droga i smrt majke obilježili su mu život

Georgios Kyriacos Panayiotou, poznatiji kao George Michael rođen je u Londonu, 25. lipnja 1963. godine, a umro je na Božić 2016. godine. Imao je tada samo 53 godine. Da je živ, danas bi slavio 63. rođendan.

POGLEDAJTE VIDEO:

O slavi je George sanjao od malih nogu, a 1975. na prvi dan školske godine u školi u Busheyju upoznao je Andrewa Ridgeleyja, nakon čega osnivaju bend. Andrew je sanjao da će postati profesionalni nogometaš, no kada je shvatio da od nogometne karijere neće biti ništa, usmjerio se na glazbenu. S Georgeom je počeo nastupati na školskim plesovima i londonskim ulicama, prvo pod imenom The Executive, a 1981. postaju Wham!, prema internoj poštapalici 'Wham! Bam! I am a man!'.

Njihov prvi singl nije postigao značajan uspjeh. No George i Andrew su bili toliko željni uspjeha da nisu odustajali. Konačno su se probili pjesmama 'Young Guns' i 'Bad Boys'. 1983. godine objavili su debitantski album 'Fantastic', a on je zahvaljujući singlu 'Club Tropicana' dospio na prvo mjesto britanske ljestvice, nakon čega su u SAD-u odradili prvu turneju.

storyeditor/2022-06-13/profimedia-0309470041.jpg | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Prva velika ljubav bio mu je brazilski stilist Anselmo, s kojim je i zajedno živio. No kad je Anselmo doznao da je HIV pozitivan, otišao je u Brazil, ali pjevač ga nije pratio tamo, iako ga je ludo volio. To si navodno nikad nije oprostio. Anselmo je umro sredinom 90-ih godina a da se nisu stigli pomiriti i oprostiti. Michael je nakon toga i priznao roditeljima da je homoseksualac. I dok je majka vijest dobro prihvatila, oca je ona šokirala i dodatno su se udaljili. U tim trenucima Michael je već bio 'na putu prema dolje', a ubrzo nakon, tamo 1997. godine, preminula mu je majka koja mu je bila najveća podrška. Iduće godine cijeli je svijet doznao njegovu tajnu nakon što je uhvaćen s muškom prostitutkom u jednom zahodu...Počeo je još više piti i drogirati se.

- Njegov dom je bio palača besplatnog seksa i besplatne droge. Kad je izlazio iz kuće, samo je išao u potragu za seksom - prepričali su prijatelji Michaelov život od 2000-ih nadalje.

Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER

Iako je bio planetarno popularan, George je cijenio svoju privatnost više od svega i nije volio pričati s novinarima.

- Vjerujte mi, uopće ne želim voditi ovaj intervju. Velike su šanse da kad god me vidite iza kamere, ja ne želim biti tamo. Doista nisam spreman braniti svoju zajednicu od zabluda heteroseksualnih osoba. Ovo je moja stvarnost i možda ne razumijete zašto me to toliko veseli. Danas je moja seksualnost zanimljivija od moje glazbe. Ubuduće, takvih problema više neće biti - rekao je svojedobno.

Kada je iznenada umro na Božića 2016. godine, o uzrocima njegove smrti dugo se špekuliralo. Nakon prve obdukcije njegova se smrt tretirala kao 'neobjašnjiva, ali ne i sumnjiva'. Pisalo se da njegov bivši partner Paul Stag, koji je s Michaelom bio u vezi devet godina, pretpostavlja kako je George na Božić preminuo od GHB-a, takozvane 'droge za silovanje', poznate i kao Liquid G.

- George je obožavao G. Bio je lud za njim. Siguran sam da ga je konzumirao na Badnjak, prije smrti - izjavio je Stag svojedobno za strane medije.

Foto: HEINZ-PETER BADER

Na kraju je ustanovljeno da je pjevač umro - prirodnom smrću. Glazbenik je, naime, patio od kardiomiopatije, miokarditisa i problema s jetrom.

- S obzirom na nalaz mrtvozornika, bilo kakva istraga se odmah zaustavlja i u budućnosti se više nećemo oglašavati u vezi ove smrti. Uostalom, obitelj je zamolila javnost i medije da poštuju njihovu privatnost - objavila je policija.

Sve bogatstvo, koje je zaradio tijekom dugogodišnje i više nego uspješne glazbene karijere, George Michael oporučno je ostavio svojoj obitelji i prijateljima, a iznenadilo je to što svojim bivšim ljubavnicima, Fadiju Fawazu i Kennyju Gossu, nije ostavio - ništa.

- George je bio iznimno odan i blizak s ocem i sestrama, stoga ne čudi to da se pobrinuo da budu zbrinuti do kraja života. Lijepa je gesta da se sjetio i bliskih prijatelja, no na kraju će o svemu odlučivati Yioda jer je znao da će ona napraviti najbolje - rekao je tad neimenovani izvor.

FILE PHOTO British singer and actor George Michael leaves a news conference | Foto: Tobias Schwarz/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U kina diljem svijeta 2022. godine stigao i dokumentarac o Georgeu Michaelu, na kojem je pjevač radio prije smrti i koji slavi njegov život, ali i knjiga autora Jamesa Gavina koja otkriva sve njegove mračne tajne.