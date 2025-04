Georgina balerina! Istezala se na podu: 'Nevjerojatna si...'

Iako je danas najpoznatija kao influencerica i partnerica nogometaša Cristiana Ronalda, mnogima nije poznato da je Georgina Rodríguez od malih nogu gajila veliku ljubav prema plesu. U rodnoj Španjolskoj pohađala je poznatu plesnu školu Susana Ara, gdje je godinama brusila svoj talent.

Ovih dana vratila se upravo toj prvoj ljubavi. Istezala se na podu baletne dvorane u suknjici, majici i baletnim papučicama, a kasnije je i zaplesala.

- Nevjerojatna si kao balerina, savršena - hvalili su je pratitelji.

Foto: Instagram

Partnerica nogometaša Cristiana Ronalda rođena je 27. siječnja 1994. godine u Buenos Airesu, a cijelo je djetinjstvo provela u gradiću Jaca na sjeveroistoku Španjolske. Grad od oko 13 tisuća stanovnika udaljen je 450 kilometara od Madrida, u koji se Georgina preselila nakon završetka srednje škole.

Budući da se baletom počela baviti s četiri godine, podrazumijevalo se kako će kasnije upisati srednju umjetničku školu u kojoj se fokusirala na ples. U jednome trenutku njezini su se roditelji odlučili preseliti u Bristol u Engleskoj. S njima je otišla i Georgina te je ondje studirala engleski.

Foto: Instagram

Tko su roditelji Georgine Rodriguez?

Otac Jorge bio je Argentinac. Bio je krijumčar kokaina i kanabisa te je deset godina proveo u zatvoru, pisao je The Sun. Jorge je u Španjolskoj odslužio kaznu zbog dva prekršaja. Osuđen je 2003. na 11 godina zatvora zbog planiranja krijumčarenja više od 100 tisuća funti vrijednog 83-postotnog kokaina iz Španjolske u Francusku. Oslobođen je 2008. godine.

Ponovno je završio u zatvoru, i to zbog krijumčarenja smole kanabisa vrijedne milijune funti iz Maroka u Španjolsku. Dobio je dvije godine zatvora i pušten je 2013. godine. Preminuo je 2019. u 70. godini zbog posljedica moždanog udara koji je imao 2016. godine. Njezina majka je Ana Maria Hernandez i navodno živi u Italiji.

Foto: GONZALO FUENTES

Nakon povratak u Madrid, Georgina se zaposlila kao asistentica u jednoj od trgovina poznatog dizajnerskog brenda Guccija. Upravo ju je strast prema modi spojila s Ronaldom.

- Cijela sam drhtala kad sam ga vidjela. Odmah je privukao moju pozornost. Zapalio je nekakvu iskru u meni - prisjetila se koju godinu kasnije Georgina prvog susreta s Ronaldom u istoj trgovini.

Nekoliko dana kasnije, susreli su se na reviji modnog dvojica Dolce & Gabbana u Madridu.

- Tad smo mogli pričati u opuštenoj atmosferi. Nisam bila na poslu pa sam bila prirodnija. Bila je to, za oboje, ljubav na prvi pogled - ispričala je jednom prilikom.

Nakon toga, Ronaldo je pozvao devet godina mlađu Georginu na spoj i ljubav je planula.

Foto: Instagram/Georgina Rodriguez

Prvi spoj par je imao u studenom 2016. u Disneylandu, a njihove fotografije preplavile su svijet u sekundi. Jednom kad se doznalo da su u vezi, Georgini novinari i fotoreporteri nisu dali mira. Bila je prisiljena dati otkaz u Gucciju, ispred čije su je trgovine danonoćno čekali paparazzi.

- Dolazili su u dućan i glumili mušterije. Fanovi i novinari. Nije bilo ugodno. Ne znate kakav je tko. A kad bi završio radni dan, po gradu me uvijek pratilo nekoliko paparazza, a isti su me čekali i kod stana - rekla je Georgina.

Prvi put zajedno su se pred medijima pojavili na crvenom tepihu u siječnju 2017. na dodjeli Fifinih nagrada u Zürichu. Ronaldo je tada proglašenim najboljim nogometašem svijeta, a podrška u tim trenucima bila mu je elegantna Georgina. Nasmijana u crnoj haljini, pokazala je da se vrlo dobro uklopila u obitelj slavnog nogometaša.

Trudnoća i spavanje u donjem rublju

Sredinom ljeta 2017. odjeknula je vijest da je Ronaldova djevojka trudna. Bio je to veliki šok za javnost jer je svega nekoliko tjedana ranije u svom domu dočekao blizance Evu i Matea. U studenom je na svijet došla djevojčica Alana Martina, prvo zajedničko dijete Ronalda i Georgine.

Kako je živjeti s Ronaldom? Na to pitanje samo Georgina zna odgovor, a rado ga je podijelila s britanskim medijima 2018. godine.

- Biti partnerica nekog tako poznatog nije lako, ali to nikad ne bih promijenila. To što osjećam prema njemu je neopisivo. Zajedno smo jači i jako pazimo na međusobno poštivanje. Ali ne smijemo zapostaviti ni zavođenje. To je jako bitan dio svake veze. A ja uvijek spavam u seksi donje rublju - rekla je Georgina.

Foto: Profimedia

Četiri godine kasnije dogodila im se tragedija koja je dirnula svijet. Ronaldova partnerica nosila je blizance. Dječak je, nažalost, preminuo, a Georgina je rodila djevojčicu Bellu.

- S najdubljom tugom objavljujemo smrt naše bebe. To je najveća bol koju roditelj može osjetiti. Samo rođenje naše djevojčice daje nam snagu da proživimo ovaj trenutak s malo nade i sreće - pisalo je na početku zajedničke objave na Instagramu. Zamolili su za privatnost u teškim trenucima, a javili su se mnogi koji su im pružili podršku i izrazili sućut.