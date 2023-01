Gerard Pique sprdao Shakiru: 'Imamo ugovor s Casiom, zbog pjesme poklonili su nam satove'

Umirovljeni nogometaš Gerard Pique (35) u emisiji je ismijao bivšu partnericu, pjevačicu Shakiru (45) nakon što je objavila novu pjesmu.

Pique je osnovao ligu u kojoj bivši nogometaši igraju nogomet pod nazivom 'The Kings League', a tijekom emisije se osvrnuo na Shakirinu pjesmu u kojoj pjevačica kaže da je 'zamijenio Rolex za Casio'.

- Imam veliko priopćenje. Casio nam je poklonio satove. Imamo ugovor s Casiom, pokrovitelji su ove lige - rekao je Pique i izazvao ogroman smijeh u studiju.

Jedan od sudionika je upitao zbog čega se pridružio Casio, na što je Pique odgovorio:

- Zbog Shakirine pjesme - odgovorio je, a svi su se još glasnije nasmijali.

Podsjetimo, Shakira je ovaj tjedan izdala novu pjesmu koja ima zanimljive stihove, a koji su, smatraju brojni, posvećeni Piqueu.

- Ostavio si me kao susjedu svekrvi, s novinarima pred vratima i dugom u riznici. Mislio si da ćeš me povrijediti, ali učinio si me još jačom. Žene ne plaču, žene naplaćuju. Korak je između ljubavi i mržnje. Baby, želim ti sve najbolje s mojom zamjenom, ne znam što ti se dogodio, ali zamijenio si Ferrari za Twinga, zamijenio si Rolex za Casio... - neki su od stihova.

Shakira i Pique sredinom 2022. godine službeno su prekinuli dugogodišnju vezu u kojoj su dobili dva sina, Milana (9) i Sashu (7).

